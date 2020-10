„Früher war alles anders“: Unter diesem Titel stellt Frank Hormann derzeit im Rathaus der Hansestadt Fotografien aus dem Jahr 1990 aus. Ein Besuch der Foto-Schau lohnt sich in jedem Fall.

Rostock: Fotos von 1990 wecken Erinnerungen an denkwürdige Tage

Stadtgeschichte - Rostock: Fotos von 1990 wecken Erinnerungen an denkwürdige Tage

Stadtgeschichte - Rostock: Fotos von 1990 wecken Erinnerungen an denkwürdige Tage