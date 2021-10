Warum sich ein Rostocker Sportverein selbst eine Halle baut

Rostock

Plötzlich geht alles ganz schnell: Schon am Dienstag sollen die Bagger auf dem Grundstück im Fritz-Triddelfitz-Weg in Reutershagen rollen. Elf Jahre lang haben die Mitglieder des Inlinehockey Clubs Rostocker Nasenbären auf diesen Moment gewartet. Jetzt bauen sie sich endlich ihre eigene Sporthalle. Am Freitag setzten einige der derzeit 210 Mitglieder, wovon laut Vereinsangaben rund die Hälfte Kinder sind, den ersten Spatenstich.

Die neue Halle brauchen die Nasenbären dringend. Mit den knappen Trainingszeiten in den städtischen Sportstätten kommen sie längst nicht mehr klar. „Zwei Termine pro Woche sind einfach zu wenig für uns“, sagte Vereinsvorstand Christian Ciupka. Schon jetzt hätten sie potentielle Mitglieder abweisen müssen, Veranstaltungen mit Schulen ausgeschlagen.

Nachwuchs muss weniger schwer schleppen

Mit der neuen Halle soll sich das alles ändern. Der Verein soll wachsen, der logistische Aufwand schrumpfen. Denn ohne eigene Heimstätte müssen die Nasenbären ihre Ausrüstung bisher ständig hin- und herschleppen. Und die hat es in sich. Die Taschen mit den langen Hockey-Schlägern sind teilweise größer als die Kinder und mit fast 20 Kilogramm auch nicht gerade Leichtgewichte, so Katrin Hübner.

Ihr Sohn Felix ist Teil des Hockey-Nachwuchses. „Wir hoffen, dass die Kinder künftig alles im Spind lassen können, was nicht gewaschen werden muss.“ Auch die Straßenbahnhaltestelle in direkter Nähe mache den Jüngsten die Anfahrt allein möglich.

Im Fritz-Triddelfitz-Weg in Reutershagen baut der 1. Inlinehockey Club Rostocker Nasenbären sich eine eigene Sporthalle. Den ersten Spatenstich feierten Felix Hübner (13), Katrin Hübner (46), Stefan Schaumlöffel (49), Mia Warluks (13), Luka Schottmann (15) und Erik Schottmann (15, v. l.) am Freitag. Quelle: Martin Börner

Fast hätten sie den Glauben daran verloren, dass das Projekt tatsächlich noch Wirklichkeit werden könnte, sagte Stefan Schaumlöffel, Vater von Nasenbär Felix, am Freitag. Doch jetzt sehe es gut aus. Weiterer Pluspunkt an der eigenen Halle: Bisher müssen die Vereinsmitglieder zu jedem ihrer Spiel im Bertha-von-Suttner-Ring schützende Banden aufbauen. „Da muss man jedes Mal locker zwei Stunden vorher anfangen. Das fällt künftig alles weg.“

Verein kann Mieten dank Eigenbau selbst festlegen

Mehr als eine Million Euro lassen sich die Rostocker Nasenbären ihre neue Halle kosten. Die finanzieren sie zum Teil selbst. Bereits genehmigte Fördermittel hatte der Verein dann doch ausgeschlagen, so Vorstandsboss Ciupka, weil daran zu viele Vorgaben hingen. Sie hätten sich auf längere Ausschreibungsfristen und steigende Baupreise einstellen müssen.

Der größte Fallstrick sei in seinen Augen jedoch, dass die Nasenbären ihre Halle zu den gängigen Tarifen der Sportstättensatzung der Hansestadt hätten vermieten müssen. Kein besonders gutes Geschäft, denn die würden kaum Geld in die Vereinskasse spülen.

Etwa 200 000 Euro konnte der Verein zurücklegen, seit die Idee zum Bau vor gut elf Jahren geboren wurde. Die stammen aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und von Sponsoren. Dazu gab es noch Geld vom Landessportbund, vom Land und der Hansestadt selbst, so Ciupka. Die hat den Nasenbären auch das Grundstück neben den Bahnschienen überlassen und für rund 500 000 Euro von Altlasten befreit.

Turnier mit Hockey-Nachwuchs aus Dänemark geplant

Wenn alles gut gehe, so Ciupka, werde bereits in drei Monaten Richtfest gefeiert; die ersten Spiele könnten im April oder Mai steigen. Dann soll der erste von drei Bauabschnitten beendet sein. Im zweiten würden die Funktionsräume komplettiert, im dritten soll eine Tribüne entstehen. Wann und wie schnell die kommen, hängt jedoch von der finanziellen Situation ab.

Zukunftspläne für das, was in der neuen Nasenbären-Halle alles möglich sein wird, schmiedete Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) schon am Freitag beim ersten Spatenstich. Ein Turnier mit Kindern aus Dänemark – neben Deutschland und der Schweiz laut Madsen Weltspitze im Inlinehockey. „Dann könnt ihr denen zeigen, wo der Hammer hängt“ sagte er, gefolgt vom Schlachtruf: „Kühe, Schweine – Nasenbären“.

Von Katrin Zimmer