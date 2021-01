Rostocker Landhotel „Rittmeister“ baut an: Das erwartet die Gäste

Biestow

Bohr- und Baulärm sind am Landhotel „Rittmeister“ in Biestow zu hören. Hinter dem coronabedingt derzeit geschlossenen Restaurant und dem leeren Parkplatz wird fleißig gebaut. Ein neuer Wellnesstrakt mit zusätzlichen 16 Zimmern entsteht neben dem alten Hotel und lässt schon jetzt Luxus und mehr Platz erahnen. Der kleine Anbau mit der neuen Rezeption und einer Lounge, dem „Wohnzimmer“, ist schon fast fertig.

„Seit 2005 kämpfen wir um die Realisierung dieser Erweiterung. Ein Kampf an allen möglichen Fronten“, erzählt Andreas Barnehl, Inhaber des Landhotels. Nun wird seit vergangenem Jahr mit voller Kraft gebaggert und gebaut und das Ziel eines modernen Wellnesstraktes rückt immer näher. Im Mai oder Juni soll der Anbau, für den Barnehl mehrere Millionen Euro investiert, eröffnet werden.

Anzeige

Bürgerinitiative zog vor Gericht

Doch der Weg dahin war lang und steinig: Nachdem der Eigentümer eine Baugenehmigung für die Erweiterung des Hotels bekommen hatte, folgten Anklagen, Baustopps und Planänderungen. Eine Bürgerinitiative, die unter anderem mit einer Unterschriftensammlung gegen den Bau vorging und sogar vor Gericht zog, hätte die Umsetzung der Pläne verzögert. Grund für die Anzeige seien falsche Lärmberechnungen im Lärmgutachten gewesen. Die zulässigen Grenzwerte würden bei hohem Aufkommen von Autos und beim Umherfahren auf der Suche nach einem Parkplatz höher ausfallen, hieß es vonseiten der Initiative.

Andreas Barnehls Zukunftsvisionen werden aktuell in die Tat umgesetzt. Der Wunsch nach einem Wellness-Bereich für sein Hotel „Rittmeister“ erfüllt sich. Quelle: Christin Assmann

Das sei jedoch schnell korrigiert worden – in zweiter Instanz erhielt Barnehl recht. Er hätte geahnt, dass nicht jeder von seiner Vision begeistert ist, aber von den Reaktionen und dem Unmut seinem Hotel gegenüber sei er dann doch überrascht gewesen.„Es war nicht einfach, das alles auszuhalten, was uns da um die Ohren gehauen wurde. Eine Stadt verändert sich und es macht den Ort nicht unattraktiver, wenn ein netter Wellness-Bereich entsteht“ sagt der Hotelier. Ein Großteil der Gemeinde freue sich auf das, was aus dem Hotel wird, ist er überzeugt.

Im Anbau entsteht die Wellness-Oase mit mehr Zimmern und sogar einem Wellness-Garten. Quelle: Christin Assmann

1996 als reines Restaurant gestartet

Angefangen hat das Landhotel „Rittmeister“ 1996 als Lokal ohne Zimmer. Durch die Feierlichkeiten im Restaurant entstand die Nachfrage nach Übernachtungsmöglichkeiten, der 2003 mit der ersten Erweiterung des Bestandsgebäudes Rechnung getragen wurde. Jedoch seien die Größe und die Anzahl der Zimmer nicht optimal für die Strukturierung des Personals und der Aufgabenfelder gewesen. „Wir arbeiteten vor Corona rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Da haben wir entschieden – so kann es nicht weitergehen“, erzählt Barnehl.

Lesen Sie auch: Andreas Barnehl betreibt Rostocks einzige Brennerei

Im Keller hätte er bereits eine Sauna für Gäste eingerichtet. Nur wurde das „Stiefkind“ des Hauses nicht so gut angenommen, wie erhofft. Doch ganz ohne zusätzliche Angebote sollte das Hotel nicht auskommen. Was deshalb folgte, war die Idee eines richtigen Wellness-Bereiches, um die Leistung von Restaurant und Hotel hochwertig abzurunden.

Wellnessbereich nicht nur für Hotelgäste nutzbar

Der neue Wellnessbereich umfasst drei Saunen, fünf Anwendungsräume für Massagen und kosmetische Behandlungen, Pool und ein Private Spa. Besonderes Extra soll eine Wave-Balance-Liege sein, die durch natürliche Schwingungseigenschaften eines Wasserbetts bei den Nutzern ein wohliges Gefühl des Getragenwerdens und somit eine tiefe Entspannung erzeugt. „Die ist eher selten in der Region hier zu finden“, erzählt Andreas Barnehl. „Das wird ein Wellness-Bereich, der sich sehen lassen kann“, macht er neugierig.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und davon sollen nicht nur Hotelgäste, sondern auch die Nachbarn und die Öffentlichkeit profitieren. Dafür plant der Besitzer zu gegebener Zeit ein entsprechendes Konzept mit koordinierten Zeiträumen und Angeboten. Hotelier Barnehl ist überzeugt davon, dass nach der Pandemie die Nachfrage nach Hotels mit Wellnessbereichen noch weiter steigt. „Weil ich glaube, dass die Leute ein anderes Bewusstsein entwickeln werden für die schönen Dinge des Lebens“, sagt der Rostocker Unternehmer.

Von Christin Assmann