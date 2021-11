Made in Rostock: Produkte aus 200 Jahren Wirtschaftsgeschichte der Hansestadt

Rostock

Was alles aus Rostock kam! Spielkarten aus der Tiedemannschen Steindruckerei, Schnaps aus dem VEB Anker Spirituosen oder Jeans aus dem VEB Jugendmode „Shanty“. Nur drei von vielen Produkten aus 200 Jahren Rostocker Stadtgeschichte, die derzeit im Kulturhistorischen Museum Rostock zu sehen sind. Ullrich Klein vom Kulturhistorischen Museum Rostock hat die Ausstellung kuratiert und die Hintergründe erforscht. Es fielen im 19. Jahrhundert zum Beispiel Zollgrenzen, viele technische Entwicklungen eröffneten neue Möglichkeiten.

Zur Galerie Nur einige der Produkte, die aus Rostock kamen

Spielkarten, Kautabak, Margarine, Marmelade, Branntwein, Bier und mehr

Die Sonderausstellung „Made in Rostock“ blickt auf 200 Jahre Rostocker Wirtschaftsgeschichte und zeigt Waren aus der Hansestadt. Spielkarten, Kautabak, Margarine, Marmelade, Branntwein, Bier – Rostocker Produkte verkauften sich weit über die Stadtgrenzen hinaus. Landmaschinen aus der Maschinenfabrik Dolberg wurden auf Mecklenburgs Feldern gebraucht, „Shanty“-Jeans wurden in der ganzen DDR getragen, die Rostocker Frachtschiffe fuhren über die Weltmeere. Generell wird hier die Entstehung der Produkte in die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen ihrer Zeit eingebettet. Auch die negativen Seiten werden nicht ausgespart, so lieferte Rostocker Flugzeugindustrie unter dem Namen Heinkel Waffen für den Zweiten Weltkrieg.

Erfindergeist und Geschäftssinn

Die Stücke stammen aus der Sammlung des Kulturhistorischen Museums, ergänzt durch Leihgaben von Rostocker Unternehmen, auch mit Unterstützung der IHK zu Rostock. Die Ausstellung zieht den Bogen bis in die Gegenwart – so wird heute in Rostock unter anderem Medizintechnik hergestellt. Die Produkte zeugen vom Erfindergeist und vom Geschäftssinn der Rostocker.

Ausstellungs-Info Die Schau ist im Kulturhistorischen Museum Rostock (Klosterhof 7, 18055 Rostock) vom 18. November bis 20. Februar zu sehen, geöffnet dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr. Für Besucher gibt’s Parkhäuser in der Langen Straße, im Rostocker Hof und in der August-Bebel-Straße.

Von Thorsten Czarkowski