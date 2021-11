Rostocker Künstler thematisierten Corona

Nördliche Altstadt

Am Donnerstag, Freitag und Samstag hatte das Kunst-Theater-Projekt „Diktat der Gesundheit (?)“ in die Petrikirche geladen. Der Titel war bewusst so gewählt, dass er kritisch hinterfragt werden sollte. Gedacht war er auch als Auslöser für einen dringend notwendigen Dialog inmitten der Corona-Krise, so der Ansatz von Mathias Buss und Wolfgang Schmiedt, die das Konzept entwickelt hatten. Es war eine Veranstaltung der Compagnie de Comédie, unterstützt vom Zentrum Kirchlicher Dienste.

Das Publikum erwartete ein dreigeteilter Abend

Das Programm der einzelnen Abende war dreigeteilt, zunächst lief der Kurzfilm „Homo Deus“ von Wolfgang Schmiedt, es folgten eine szenische Lesung und schließlich eine Publikumsdiskussion. Zwischendurch konnten die Gäste sich an der „Heil-Bar“ stärken oder die Installation „Archiv der Gesundheit“ in Augenschein nehmen.

Bewegende szenische Lesung

Die szenische Lesung (Regie: Sonja Hilberger) nach dem Roman „Corpus Delicti“ von Juli Zeh stellte den zentralen Teil des Projekts dar, intensiv gespielt von Lydia Wilke, Marcus Möller und Peer Roggendorf. Der literarische Stoff, in dem eine Gesundheitsdiktatur heraufbeschworen wird, entwickelte im Kirchenraum eine hohe Intensität. Damit wurde der Übergang geschaffen zu den einander widersprechenden Meinungen, die unsere Gesellschaft zu zerreißen drohen. Auch der am Samstagabend anwesende Tilman Jeremias, Bischof der evangelischen Nordkirche, zeigte sich sehr berührt vom Theaterstück.

Drei Abende wollten Brücken bauen

Damit war der Einstieg gegeben zum Corona-Thema. Die nachfolgende Diskussion wurde strukturiert von Moderator Michael Helbing, der sich auf die Rolle des Zuhörers und Nachfragers konzentrierte. Ziel der Diskussion war es, unterschiedliche Meinungen zuzulassen und Risse in der Gesellschaft zu zeigen. Am Ende der drei Abende gab es drei Schlussfolgerungen, die jeweils als Minimalkonsens zusammengefasst wurden. Am Freitag einigten sich die Diskutanten auf die Formel „Leidensdruck und Teilhabe sind wichtige Bestandteile unseres Lebens“, am Freitag hieß das Ergebnis: „Glück ist auch, wenn mir andere zugewandt sind“. Und am Sonnabend lautete das Fazit: „Gesundheit sollte jeden Tag neu erworben werden.“ Einander zuhören und, wenn es gut läuft, miteinander ins Gespräch kommen – mehr konnten diese drei Abende nicht leisten, aber das war schon eine ganze Menge.

Von Thorsten Czarkowski