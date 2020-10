Kunstpreiskandidaten stellen Arbeiten aus

Steintor-Vorstadt

Diese Ausstellung ist leider nur an diesem Wochenende geöffnet, weil ab Montag die Museen coronabedingt geschlossen werden. Vorgestellt werden in der Societät Rostock maritim die Werke der fünf Kandidaten, die für den Rostocker Kunstpreis 2020 nominiert sind. Das sind in diesem Jahr Gerlinde Creutzburg, Rando Geschewski, Gudrun Poetzsch, Udo Rathke und Ramona Seyfarth. 2020 heißt die Kategorie „Freie Grafik“, es hatte 64 Bewerbungen gegeben, so Professor Wolfgang Methling von der Rostocker Kulturstiftung e.V. Fünf Künstler kamen nun in die engere Wahl.

Erst mal ist die Societät Rostock maritim Ort der Ausstellung

In diesen Tagen ist die Ausstellung auch ein Zeichen der Hoffnung. „Wir haben trotz der Pandemie den Rostocker Kunstpreis ausgeschrieben“, bekräftigt Wolfgang Methling. Zum ersten Mal ist die Societät Rostock maritim Gastgeber für die dazugehörige Ausstellung, das ehemalige Schifffahrtsmuseum bietet gute Bedingungen und vor allem viel Platz und Licht. Inhaltlich wird weiterhin mit der Kunsthalle zusammengearbeitet, dafür konnte auch die Kunstwissenschaftlerin Julia Globig gewonnen werden.

Anzeige

Fünf Künstler mit unterschiedlichen Handschriften

Nun sind Werke der fünf Künstler in einem großen Raum versammelt. Da sind Arbeiten von Gerlinde Creutzburg, die sich zwischen Malerei, Grafik und Illustration bewegen; die beeindruckenden Werke von Rando Geschewski sind Ergebnisse eines Zusammenspiels von Techniken wie Tiefdruck, Übermalung, Tusche und Bleistift. Gudrun Poetzsch stellt unter anderem großformatige Papierarbeiten aus, das sind Schwarz-auf-weiß-Drucke und filigrane Collagen. Die Arbeiten von Udo Rathke sind nicht nur Kompositionen aus Flächen und Linien, sie nehmen auch Bezug zu literarischen Inspirationen. Und Ramona Seyfarths Arbeiten leben von Überschneidungen – sowohl mit unterschiedlichen Materialien als auch der Verflechtung grafischer Mischtechniken.

Die Preisträger-Kür ist für den 28. November geplant

So ist diese Ausstellung eine aktuelle Werkschau im Bereich „Freie Grafik“. Corona beeinflusst vieles, doch die Grundstimmung der fünf Künstler bleibt: optimistisch. Die Eröffnung der Ausstellung ist am 30. Oktober um 18 Uhr, die Werke sind aber nur am Wochenende zu sehen, am Montag muss die Ausstellung geschlossen werden. Die Preisträgerkür und damit die Verleihung des Rostocker Kunstpreises ist für den 28. November angesetzt, muss aber wahrscheinlich wegen Corona verschoben werden. Überall sind große Fragezeichen.

Von Thorsten Czarkowski