Rostocker Verlag bringt Stadtchronik heraus

Nun i!st sie da: „ Rostock – eine Chronik 1945–2020“. Das Werk mit 608 Seiten ist in zwei Teile gegliedert, von 1945 bis 1990 sowie von 1990 bis 2020. Das historische Datum, das die beiden Abschnitte voneinander trennt, ist der Tag der deutschen Wiedervereinigung, der 3. Oktober 1990.

Ex-OB Schleiff gab die Initialzündung

Damit wird zunächst die Nachkriegszeit und die DDR-Zeit dokumentiert, dann jene Ereignisse, die Rostock in der Bundesrepublik prägten. Die Initialzündung zur Chronik kam von Dr. Henning Schleiff (83), der von 1975 bis 1990 Rostocks Oberbürgermeister war. Mit Schleiff hatte der Verlag bereits am Buch „40 aus 800. Rostock in der DDR“ eng zusammengearbeitet. Henning Schleiff ist hier einer von drei Hauptautoren, dazu kommen Wolfgang Hansen und Thomas Jambor. Die Gesamtredaktion und Organisation übernahm der Verlag Redieck & Schade. Die Arbeit hat über fünf Jahre gedauert.

Ausführliche Recherche für die Chronik

Grundlage der Chronik war eine akribische und ausführliche Faktensammlung. Ausgewertet wurden viele Quellen. Zunächst das Rostocker Stadtarchiv, dann private Archive, gesichtet wurden auch Zeitungen und Zeitschriften. Weite Faktenlieferer waren Fachliteratur, Sachbücher, Chroniken und Buchreihen, auch Veröffentlichungen aus dem Verlag Redieck & Schade. Dazu kamen Gespräche und Interviews mit Zeitzeugen, viele weitere Mitstreiter haben der Chronik zugearbeitet. Dieses Werk ist eine wirkliche Fleißarbeit.

Krönung für die beiden Verleger

Bereits bekannte Ereignisse der Rostocker Stadtgeschichte werden mit zusätzlichen Infos angefüttert. Das Werk lebt von vielen kleinen Texten: Er sind zumeist kurze, tagebuchartige Einträge, die die Chronik füllen. Dem Verlag und den Autoren war klar, dass diese Faktensammlung viele Jahre lang Bestand haben wird. „Anliegen war es, Rostocker Ereignisse und Entwicklungen so zu dokumentieren, dass heute lebende Rostocker ihr gelebtes Leben wiederentdecken können und dass folgende Generationen einen Grundstock dafür vorfinden, von dem aus sie Entwicklungen der Stadt und ihrer Menschen bewerten können“, so die Verleger zu ihrer Motivation. Matthias Redieck und Achim Schade sehen in diesem dicken Wälzer auch eine Krönung ihre bisherigen Arbeit. Es gibt zahlreiche Bücher aus ihrem Verlag, die sich um die Rostocker Stadtgeschichte drehen, zum Beispiel die Reihe „Almanach. Rostock zwischen zwei Sommern“, die „Tidingsbringer“ oder die „Zorenappels“.

Besonders wichtig: Nachkriegszeit und Wendezeit

Die verwendeten zahlreichen Quellen sorgen dafür, dass thematisch kein Feld des Rostocker Alltags ausgelassen wurde. Es geht um Politik, Gesellschaft, Wirtschaft, Wissenschaft, Maritimes, Bauen, Kultur, Kunst und Sport. Dazu werden zahlreiche Alltagsereignisse dokumentiert, Arbeiten, Leben, Wohnen sowie der Alltag von Kindern und Jugendlichen in Rostock. Besonders wichtig bei der Recherche waren die Umbruchsjahre – die unmittelbare Nachkriegszeit von 1945 bis 1950 sowie die Wendezeit 1989/90. Zahlreiche stadtgeschichtlich wichtige Daten werden eingeordnet, zum Beispiel die Sprengung der Ruine des Rostocker Stadttheaters (14. August 1948), die Eröffnung des Wellenbades in Warnemünde (15. Juli 1971) oder die Eröffnung der Iga in Rostock (25. April 2003). Originell ist übrigens die Aufmachung der Chronik als „Wendebuch“. Vorwende und Nachwende – diese beiden Teile sind unter einem Buchdeckel vereint, der Leser kann den ersten Teil des Werkes von vorne beginnen, den Band sodann umdrehen und den zweiten Teil der Lektüre lesen.

Faktensammlung für nachfolgende Generationen

So ist eine dicke Faktensammlung der letzten 75 Rostocker Jahre entstanden, mit dem die beiden Verleger ihre bisherige Arbeit abrunden. Denn Matthias Redieck (63) und Achim Schade (66), die seit 1992 ihren Verlag betreiben, fahren allmählich ihre verlegerische Arbeit herunter. Dieses 1,5 Kilogramm schwere Buch ist für sie fast schon ein Vermächtnis, in erster Linie aber eine Faktensammlung für nachfolgende Generationen. „Die jüngere Geschichte zu bewerten und zu beurteilen, wird erst kommenden Generationen möglich sein“, wissen die Verleger. Kommende Stadthistoriker und Alltagsforscher benötigen Datenmaterial, von dem aus sie recherchieren können. Auch dazu ist dieses Buch da. Diese Stadtchronik endet am 1. Mai 2020. Danach müssen andere Chronisten weitermachen.

„ Rostock – eine Chronik“, Verlag Redieck & Schade 2020, 608 Seiten, 75 Abbildungen, Preis: 26 Euro

Von Thorsten Czarkowski