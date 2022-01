Endlich wieder Kino: Rostocker freuen sich über die Öffnung

Stadtmitte

Das Warten hat ein Ende: Die Kinos im gesamten Bundesland sind wieder geöffnet – auch bei Warnstufe Rot. 2G plus, Testpflichten und das Tragen einer FFP2-Maske am Platz sind die teilweise neuen Maßgaben. In der Rostocker Innenstadt öffnete das Capitol Freitagmittag.

Bennet Karl (5) und seine Mutter Susann Rienow (36) waren die ersten Gäste im Kinderfilm „Sing – Die Show deines Lebens“. „Wir sind sehr froh und gut vorbereitet“, sagt der stellvertretende Kinochef Wolfgang Kirsch. Zahlreiche Besucher nutzten die Gelegenheit und kauften bereits kurz nach Wiedereröffnung Tickets.

Bennet Karl steht vor dem großen Kinoplakat. Seine Augen leuchten. „Er hat schon so lange gefragt, wann wir wieder ins Kino gehen. Da habe ich heute gleich die Möglichkeit genutzt“, erzählt seine Mutter Susann Rienow. Als erster Besucher erhielt Bennet Karl sogar ein Geschenk vom CineStar: Der neue Jutebeutel passend zum Film, Popcorn und ein Getränk. Die Stimmung im Capitol ist am Freitagnachmittag ausgelassen. Am Einlass zeigen sich die Gäste geduldig.

Es gilt 2G plus

Hier werden nämlich alle Corona-Auflagen geprüft. Kinomitarbeiter Matthias Ritter lässt sich Gästeregistrierungen, Impfnachweise, tagesaktuelle Tests, Ausweisdokumente und Kinotickets zeigen. „Die Gäste machen das super mit und halten oft schon alles bereit. Das hilft uns sehr“, sagt der Mitarbeiter, der selbst gern ins Kino gehe.

Landesweit gelte 2G plus; Geimpfte und Genesene müssen zusätzlich einen tagesaktuellen Test vorlegen. Ausnahmen gelten für Kinder: Sie müssen unter sieben Jahren weder geimpft noch getestet sein. Danach ist ein negativer und tagesaktueller Schnelltest notwendig. Wichtig: Während der Schulzeit gelten Schüler der allgemeinbildenden Schulen als getestet. Sie müssen dann ihren Schülerausweis mitbringen.

Keinen zusätzlichen Schnelltest brauchen Geboosterte. Auch für „frisch“ doppelt Geimpfte, das bedeutet ab 14 Tage bis maximal drei Monate nach der zweiten Impfung, brauchen nicht zwingend einen Schnelltest. Weiterhin zählen Menschen, die doppelt geimpft und anschließend genesen sind und Genesene (28 bis 90 Tage nach dem positiven PCR-Test) dazu.

Ulrike Claas steht im Capitol vor dem Ticketverkauf. Sie hat sich und ihrer Freundin gleich mit Tickets für zwei Kinovorstellungen versorgt. „Sie sind auf der sicheren Seite, wenn Sie einen Test mitbringen“, rät der Mitarbeiter am Schalter. Die neuen Auflagen seien kompliziert, zur eigenen Sicherheit wäre ein Schnelltest immer ratsam. Ein freier Platz zwischen den Sitzen werde beim Buchungsvorgang automatisch berücksichtigt.

FFP2-Maske während der gesamten Vorstellung

Herrscht die Corona Warnstufe Rot wie in den Landkreisen Vorpommern-Rügen, Rostock und der Stadt Rostock, müssen Kinogäste auch am Platz eine FFP2-Maske tragen. In der Warnstufe Orange reicht nach aktuellem Erlass eine medizinische Maske. „Die Maske stört uns schon gar nicht mehr. Wir sind einfach nur froh, wieder ins Kino zu können“, sagt Susann Rienow.

So sehen es die meisten Besucher. Insbesondere die Kinder freuen sich, ihre Superhelden wieder auf großer Leinwand zu sehen. Wolfgang Kirsch berichtet von vielen Nachfragen der Gäste während der Schließung. Am Wochenende seien der Actionfilm „Spider-Man“ und der Kinderfilm „Lauras Stern“ besonders beliebt.

Von Lea-Marie Kenzler