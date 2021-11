Rostocker organisieren Hilfe für Straßenmusiker

Kröpeliner-Tor-Vorstadt

„Ich habe Mladen 2015 kennengelernt“, erinnert sich Leif Winter. Denn Mladen Dimitrov, ein aus Bulgarien stammende Straßenmusiker, war damals in Rostock unterwegs. Er spielte an vielen Orten Akkordeon, auch im Friedhofsweg, unweit des Fahrradgeschäftes „Radhaus“, wo Leif Winter arbeitet.

Als Straßenmusiker war er beliebt in Rostock

So kam der Kontakt zustande. „Manchmal kam Mladen in unseren Geschäft“ , sagt Leif Winter, „er hat sich aufgewärmt oder wir haben ihm einen Kaffee gekocht.“ Schnell wurde ihm klar, dass der Musiker weitere Hilfe benötigt. „Er hatte kein richtiges Obdach“, so Winter, „wir haben ihn dann immer wieder unterstützt.“ Dank seiner Unterhaltung als Straßenmusiker war Mladen Dimitrov beliebt. „Die Rostocker mochten ihn“, sagt Winter.

2020 kehrte Mladen Dimitrov nach Bulgarien zurück

Noch heute fühlt sich Leif Winter mit Mladen Dimitrov verbunden. Doch das hat jetzt einen traurigen Grund. Denn der Musiker ist seit einiger Zeit schwer krank, der 32-Jährige leidet an ALS. Das ist eine Erkrankung des motorischen Nervensystems. „Er wird auf absehbare Zeit sterben“, sagt Leif Winter. Mladen Dimitrov ist Anfang 2020 nach Bulgarien zurückgekehrt. Er hat keine Einkünfte, das Akkordeonspielen ist wegen der Erkrankung nicht mehr möglich.

„Es mangelt dort an praktischen Dingen“

Nun ist ganz praktische Hilfe gefragt. „Mladen lebt jetzt im kleinen Dorf Ivanski, das ist rund 20 Kilometer südlich der bulgarischen Stadt Schumen“, erklärt Leif Winter. Mladen Dimitrov versucht den Alltag unter primitivsten Bedingungen zu bewältigen. „Er lebt in einer einfachen Hütte ohne Hilfe, die er eigentlich braucht“, erklärt Leif Winter. Er machte sich im Oktober mit zwei Freunden nach Bulgarien auf den Weg, um den Musiker praktisch zu unterstützen. Leif Winter war vor Ort erschüttert über die Bedingungen, unter denen Mladen Dimitrov nun lebt. Immerhin kann er sich in seinem kleinen Haus mit einem elektrischen Krankenfahrstuhl fortbewegen, aber es fehlt im Alltag an praktischer Hilfe. „Manchmal mangelt es auch an ganz einfachen Dingen“, erklärt Leif Winter, ein Bettlaken etwa oder ein Stromkabel. „Wir waren bei ihm, haben Holz gehackt, kleinere Reparaturen durchgeführt, einen Heizlüfter gekauft und ihm Geld dagelassen“, berichtet Leif Winter über den Besuch. Das Holz ist zum Heizen für die nahende kalte Jahreszeit bitter nötig. „Aber damit ist ihm nur kurz geholfen“, weiß Leif Winter, er versucht auch vor Ort Hilfe zu organisieren, im Idealfall wäre das ein Heimplatz.

2018 hatten Rostocker für ein neues Akkordeon Geld gesammelt

Mladen Dimitrov gehört der Gruppe der Sinti und Roma an, auch daraus erklärt sich sein Leben als fahrender Musiker. Aber er wurde auch Ziel eines rassistisch motivierten Übergriffs: Im Juni 2018 war Mladen Dimitrov in Rostock-Evershagen beleidigt worden, in der Folge einer Auseinandersetzung wurde sein Instrument zerstört. Damals berichtete die OSTSEE-ZEITUNG über den Straßenmusiker und schob eine Spendensammlung mit an. Mit Hilfe des Vereins Lobbi waren damals 1700 Euro gesammelt worden, so dass Mladen Dimitrov ein neues Instrument bekommen konnte. Das Akkordeon vom Typ Roland FR-8 war damals sein ganzer Stolz.

Spenden sind jetzt wieder möglich

Schon damals hatten die Rostocker dem Musiker geholfen, der bei der Hilfe beteiligte Lobbi-Verein unterstützt seit 2001 Betroffene rechter Gewalt im Mecklenburg-Vorpommern. Nun geht Leif Winter diesen Weg noch einmal, aber aus einem anderen Grund. „Denn im Alltag benötigt Mladen Dimitrov weitere Hilfe“, bekräftigt Leif Winter. Er sammelt nun Spenden über ein Konto, das bei der OSPA eingerichtet ist (DE 69 1305 0000 1205 0287 53, Kennwort: „Spende Mladen“). Es gibt für Zuwendungen noch einen anderen Weg. „Wer spenden möchte, der kann das auch ganz praktisch in unserem Fahrradgeschäft tun“, sagt Leif Winter. Im „Radhaus“ weiß man über die Spendenaktion und die traurigen Hintergründe bestens Bescheid.

Der nächste Bulgarienbesuch ist in diesem November geplant

Unabhängig davon, welche Spendensumme nun zusammenkommt, plant Leif Winter schon den nächsten Schritt. „Im November werde ich wieder nach Bulgarien reisen“, ist sich Winter sicher. Er will sich vor Ort weiter um die praktische Hilfe kümmern, die für Mladen Dimitrov wichtig ist. Denn die Zeit wird knapp.

Von Thorsten Czarkowski