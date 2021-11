Schauspielerin Christine Laszar ist tot

Rostock

Die Schauspielerin Christine Laszar ist am 17. November in Berlin verstorben. Sie wurde 89 Jahre alt. Laszar war seit den 1950er-Jahren eine der bekanntesten Schauspielinnen der DDR und stand für Film- und TV-Produktionen wie „Geschwader Fledermaus“ (1958), „Krupp und Krause“ (1969) oder „Eva und Adam“ (1973) vor der Kamera. Christine Laszar spielte unter anderem an der Seite von Otto Mellies, Armin Mueller-Stahl, Alfred Müller oder Jürgen Frohriep. Anfang der 1980er-Jahre gab sie die Schauspielerei auf und arbeitete im Ostseestudio Rostock als Redakteurin. Danach lebte sie zeitweise in Dänemark, dann wieder in Rostock und zog schließlich aus Altersgründen nach Berlin, wo sie zuletzt in einem Pflegeheim lebte.

