Hier werden traumatisierte Hunde aus MV wieder aufgepäppelt

Schlage

Training, Behandlung von Problemen, Ausbildung von Therapie- und Jagdhunden. Das sind die Hauptgebiete der Hundeschule Schlage in der Nähe von Rostock. Etwa 200 Hundebesitzer besuchen jährlich die Trainingsanlage. Die Chefin des Hauses Swetlana Frenk wusste schon mit 14, dass sie mit Tieren zusammenarbeiten möchte.

Ihre rechte Hand sei die Schäferhündin Tinka. „Hundetrainer brauchen mehrere Hunde, um verschiedene Szenarien simulieren zu können“, sagt Frenk. Deshalb hat die 42-Jährige zu Hause sieben Vierbeiner. Besonders in der Behandlung von sogenannten „Problemhunden“ helfe es, verschiedene tierische Charaktere einzusetzen.

Es brauche Zeit, damit Mensch und Tier zusammenwachsen

Das Besondere an der Schule sei die Behandlung von traumatisierten Hunden. „Halter wissen manchmal nicht mehr, wohin mit den Hunden“, erklärt Frenk. Probleme im Alltag sollen oft dann entstehen, wenn Hunde falsch verstanden oder antiautoritär erzogen werden. Deshalb sei eine „Therapie“ für den besten Freund des Menschen oft unumgänglich.

Dann sei es sinnvoll, die Schnauzer auf den Hof der Trainerin zu geben. Dort können sie einen neuen Umgang mit Menschen und Tieren lernen. Den Besitzern wird dann ein neuer Umgang mit ihren tierischen Begleitern vermittelt. „Wir geben den Leuten die Zeit, um mit dem Hund zusammenzuwachsen“, sagt die Schulleiterin.

Hilfe bei der Bewältigung von Süchten

Durch eine Zusammenarbeit mit dem Tierheim Schlage behandelt Frenk auch Hunde, die kein Zuhause mehr haben. In manchen Fällen seien die Vierbeiner traumatisiert. Sie bereitet diese wieder auf alltägliche Situationen vor. Beim Anschaffen eines Hundes sollte unbedingt auf den Charakter des Tieres geachtet werden. Ein dominantes Verhalten brauche eher klare Grenzen, so Frenk. Diese müsse der Halter auch durchbringen können.

Die Arbeit mit Hunden helfe in vielen Fällen auch Süchtigen. Frenk arbeitet als Schulleiterin mit einer Diakonie zusammen, die in der Nähe von Güstrow liegt. Den Menschen helfe es, eine Regelmäßigkeit zu haben und Verantwortung zu übernehmen. Die Patienten der Diakonie müssen einen eigenen Hund haben, um bei dem Programm mitmachen zu können. Die Tiere dienen den Süchtigen als Stütze, um in einen geregelten Alltag zu kommen.

Auf dem Hof der Schule in Schlage leben nicht nur Hunde. Pferde, Ziegen und andere Tiere sorgen für einen kleinen Streichelzoo. „Manchmal päppeln wir hier auch verletzte Rehe oder Kaninchen wieder auf“, sagt die 42-Jährige. Für sie seien die Tiere ein Teil der Familie.

Von Dimitri Paul