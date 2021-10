Stücke im Volkstheater Rostock laden zum Nachdenken über Politik ein

Rostock

Ein Kulturangebot, das einen aktuellen Bezug hat, nämlich zur Politik. Noch immer navigieren die Politiker unser Land etwas hilflos durch die Corona-Krise, gerade wurde ein neuer Bundestag gewählt. Der Doppelabend im Ateliertheater des Volkstheaters Rostock kann wie ein künstlerischer Kommentar dazu gesehen werden. Zunächst war am Samstagabend mit „Die Politiker“ ein szenisches Langgedicht von Wolfram Lotz zu erleben, inszeniert von Angelika Zacek. Danach kam das Schauspiel „Frauen im Parlament“ von Sören Hornung auf die Bühne, der auch inszenierte. Ein Vergleich drängt sich auf: Helge Schneider hatte Anfang der 1990er Jahre mit dem Song „Die Herren Politiker“ einen Blick vom Stammtisch aus auf die Politikerkaste festgehalten. Es war nicht ganz klar, wie viel Ironie darin steckte. „Die sind alle doof“, befand Helge Schneider jedenfalls. Sein Fazit damals: „Die soll’n doch nach Hause gehen.“

Ein Thema – viele Perspektiven

Inzwischen ist alles viel komplizierter geworden. Autor Wolfram Lotz hat 2019 mit „Die Politiker“ einen gewaltigen Text geschrieben, der sich dem Thema von mehreren Seiten nähert – manchmal ehrfürchtig, dann anklagend, zum Teil verdreht, oft auch überdreht. Wie werden Politiker von der Öffentlichkeit wahrgenommen? Es gibt natürlich noch mehr Perspektiven, als auf der Bühne darstellbar sind. Diese Inszenierung macht aus dem Lotz-Text eine große Vorstellung mit einem mehrstimmigen Sprechchor. Die Meinungsäußerungen kippen immer wieder ins Absurde, der Text ergießt sich eine Stunde lang lawinenartig über das Publikum. Die zuweilen schrille Inszenierung fordert den Darstellerinnen auch körperlich einiges ab, die geballte Ladung Performance läuft auf eine gezielte Überforderung der Zuschauer hinaus. Aber das ist es auch, was die Politik oft mit uns macht.

Ein Stoff, der über 2400 Jahre alt ist

Etwas anders verhält es sich mit den „Frauen im Parlament“. Es basiert auf dem Stück „Die Weibervolksversammlung“ des griechischen Dichters Aristophanes, der Text wurde von Sören Hornung für diese Inszenierung umgeschrieben. Dass es zu wenig Frauen in der Politik gibt, wird derzeit wieder heiß diskutiert. Das Thema ist aber schon viel älter, wenn man in die Geschichte zurückblickt. Oft hatten Frauen die Politik der Männer einfach satt und lehnten sich auf. In diesem Fall ist es sogar über 2400 Jahre her, dass sich Aristophanes damit befasste. In seiner Text-Urfassung verkleiden sich Frauen als Männer und wollen die Macht also mit einer List übernehmen. Doch zur Aktualisierung gehörte auch die Überschreibung des Textes durch Sören Hornung. Und das ist das, was dieses Stück so interessant macht: Immer wieder treten die Darsteller aus ihren Rollen heraus, zeigen sich verunsichert, durchbrechen auch die gedachte vierte Wand zum Publikum.

Schauspieler treten aus den Rollen heraus

Zunächst gerät Praxagora (Fanny Holzer) mit ihrer Verbündeten (Lilli Reents) aneinander. Denn Letztere äußert Widerspruch am weiblichen Vorgehen: Frauen verkleiden sich als Männer? Wo bleibt denn das Selbstbewusstsein der Frauen? Damit geraten die beiden Darstellerinnen in einen Konflikt mit dem zugrunde liegenden Text, aber auch miteinander. Und Volkstheater-Schauspieler Ulf Perthel, auf der Bühne als „alter weißer Mann“ zu sehen, will diese Rolle am Liebsten schnell wieder abstreifen. Solche Doppelbödigkeiten und die im neuen Text verankerten Selbstreflexionen und Zweifel der handelnden Figuren machen dieses Stück spannend, sie leuchten auch ein bisschen ins Innenleben des Theaterbetriebs hinein. Selbst der Autor des Stückes, gespielt von Bastian Inglin, tritt auf und gerät zunehmend in einen Widerspruch zu seinem Text, den er gar nicht selbst verfasst hat. So bietet dieses Stück ständig neue Gelegenheiten, die Perspektive zu wechseln.

Ein Thema – zwei unterschiedliche Stücke

„Die Politiker“ und „Frauen im Parlament“ sind also zwei sehr unterschiedliche Stücke. Was sie verbindet, ist die Gelegenheit zum öffentlichen Nachdenken über Politik. Bei der Koproduktion des Rostocker Volkstheaters mit der Hochschule für Musik und Theater haben auch die jungen HMT-Darsteller eine willkommene Gelegenheit, ihr Können zu zeigen.

Von Thorsten Czarkowski