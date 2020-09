Tessien: Sechs Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall auf B110

Tessin

Am Sonnabend kam es in Tessien zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Gegen 16 Uhr geriet ein Mercedes auf der B110 aus ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr und stieß mit einem Nissan zusammen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Bei dem Zusammenstoß wurden die vier Insassen des Mercedes im Alter von 61 bis 90 Jahren verletzt. Eine Beifahrerin verletzte sich schwer.

Auch der 28-jährige Nissan-Fahrer und seine 76-Jährige Beifahrerin verletzten sich bei dem Zusammenstoß. Die Feuerwehr musste die schwerverletzte Beifahrerin aus dem Fahrzeug befreien. Alle Unfallteilnehmer wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht – für den Transport der beiden Schwerverletzten wurden jeweils Rettungshubschrauber eingesetzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 24.000 Euro geschätzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 24.000 Euro geschätzt. Wegen des Unfalls musste die Unfallstelle für 90 Minuten gesperrt werden.

