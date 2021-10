Sommerstraße 2022? Autofreier Brink trotz Kritik eine Option fürs Rathaus

Rostock

Jetzt wird es bis zum Schluss durchgezogen, das Modellprojekt „Sommerstraße Am Brink“ in Rostock. Das kam für viele Anwohner des Doberaner Platzes in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) Anfang August ganz überraschend. Einige haben erst durch einen Flyer im Briefkasten erfahren, dass ihre Straße für Autos dichtgemacht werden soll, ganze drei Monate lang. Zuletzt hatte eine eigens gegründete Bürgerinitiative Ende September gefordert, dass das Projekt frühzeitig abgebrochen werden müsse. Doch die Stadt lässt die Absperrungen und Schilder wie geplant bis Ende Oktober stehen. Bis alles weggeräumt ist, werde es sogar noch zwei, drei Tage länger dauern, erklärte Rostocks Mobilitätskoordinator Steffen Nozon am Donnerstag vor Ort.

Auswertung „mit allen Beteiligten“ geplant

Im Anschluss soll das umstrittene Projekt ausgewertet werden. „Wir machen bereits Umfragen unter Anwohnern, Händlern, Gastronomen und Passanten“, so Stefan Krause, Leiter des Mobilitätsamts. Die sollen Ende des Jahres „mit allen Beteiligten“ ausgewertet werden. Ein Friedensangebot an diejenigen, die über mangelnde Informationen im Vorfeld klagten und darüber, dass sie keine Chance gehabt hätten, Kritik zu äußern.

Das ist auch für Karin Böttcher bis heute absolut unverständlich. Sie ist Teil der Initiative, die gegen das Projekt angeht. Für sie bringe die „Sommerstraße“ viel Ärger. Zwölf Parkplätze sind zeitweise weg, dort stehen Pflanzen in großen Kübeln und Bänke oder Absperrungen. „Ich muss jedes Mal sehen, wo ich das Auto abstellen kann –und dann meine Sachen bis zur Wohnung schleppen.“ Beschwerlich sei das, so die 78-Jährige.

Dort, wo sonst Autos stehen, haben es sich Pflanzen und Tische bequem gemacht. An den Tischen vor den Restaurants sitzen bei den Temperaturen am Abend nicht mehr viele Menschen. Quelle: Katrin Zimmer

„Wer ist Nutznießer dieses Projekts?“, wollte sie von Mobilitätsamtschef Krause wissen. Der schlüsselte auf: „Gastronomen finden es natürlich toll, weil die mehr Fläche nutzen können. Auch Passanten genießen es, dass keine Autos vorbeifahren, wenn sie auf dem Platz sitzen.“ Allerdings räumt er ein, dass sich Händler beklagt hätten, weil ihre Geschäfte weniger gut besucht würden.

Autofahrer ignorieren oder übersehen Schilder

Immerhin habe es keine größeren Staus gegeben, auch nicht vor der Grundschule am Margaretenplatz, wie Kritiker des Projekts es anfangs befürchtet hatten, so der Amtsleiter. Nur der Gewohnheit der Menschen konnte die Stadt auch mit Hilfe riesiger Schilder nicht Herr werden. Hauptkritikpunkt der bisher Befragten laut Krause: „Dass jeden Tag zu viele Autofahrer trotzdem in die Straße fahren und dann wenden müssen.“

„Es war eben ein Test“, so Krause. Gekostet hat der die Stadt immerhin fast 50 000 Euro. Mehr, so Krause, sollte für solcherlei Modellprojekte auch nicht ausgegeben werden. Alles andere grenze an Steuerverschwendung. Ob die Fläche zwischen Brink und Barnstorfer Weg auch 2022 zur Sommerstraße wird, sei bisher offen, aber nicht ausgeschlossen. Das müsse die Auswertung ergeben.

Ihr Newsletter für die Hansestadt und Umgebung Die wichtigsten Themen der Woche, Tipps und Nützliches aus Rostock und Umgebung - jeden Mittwoch frisch um 18 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Geht es nach Manfred Keiper, Inhaber der anderen Buchhandlung am Doberaner Platz, sollte dort noch viel mehr passieren. „Wir haben hier noch viel zu viel Verkehr“, sagte er, „und das muss größer gedacht werden.“

Den nächsten Schritt in diese Richtung skizzierte am Donnerstag Bau- und Umweltsenator Holger Matthäus (Grüne). Er will die Kurve entschärfen, die von der Doberaner in die Wismarsche Straße führt, die am „Dobi-Döner“. Seine Idee: „Wir heben den Übergang für die Fußgänger etwas an, damit die Autofahrer das merken und die Leute nicht wie Hasen über die Straße laufen müssen.“ Denn an das Tempolimit in der Haarnadelkurve halten sich längst nicht alle.

In der Kurve von der Doberaner in die Wismarsche Straße geben Autofahrer häufig zu viel Gas. Eine Gefahr für die Fußgänger. Quelle: Katrin Zimmer

Von Katrin Zimmer