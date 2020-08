Ulrich Hammer zeigt Arbeiten in der Rostocker Petrikirche

Östliche Altstadt

Ausstellungseröffnungen sind in Zeiten von Corona eher selten. Dass es sie dennoch gibt, ist ein Hoffnungszeichen. Der bekannte Rostocker Architekt und Künstler Ulrich Hammer hat jetzt ein solches gesetzt. Eigentlich hatte er diese Ausstellung zu seinem 90. Geburtstag Ende März geplant, doch die Pandemie vereitelte diese Absicht. Dennoch hielt der Jubilar an seinem Vorhaben fest, der Öffentlichkeit einen Einblick in sein künstlerisches Schaffen der vergangenen fünf Jahre zu geben.

Als Architekt prägte Hammer unter anderem die Stadthalle

Mit dem nördlichen Seitenschiff der Petrikirche fand sich dafür ein überaus geeigneter Ort. Mit ihren Arkaden, Pfeilern und Bögen verleiht die gotische Architektur der Ausstellung einen besonderen Rahmen. Sie inspiriert die Besucher, sich auf den besonderen Geist des Ortes einzustellen. „Ich bin dankbar dafür, dass mir die Innenstadtgemeinde der evangelischen Kirche die Möglichkeit gegeben hat, hier meine Arbeiten zu zeigen“, zeigte sich Ulrich Hammer darüber besonders glücklich. Als Architekt prägte er unter anderem die Rostocker Stadthalle und die ehemalige Gaststätte „Jägerhütte“ im Zoo. Sein künstlerisches Talent fand besonders nach dem Eintritt in das Rentenalter in den 1990er-Jahren zunehmende Beachtung.

Ulrich Hammer ist auch als vielseitiger Künstler aktiv

Diese wurde ihm auch bei der Vernissage seiner Ausstellung „Köpfe, Figuren, Bilder“ am Samstagnachmittag zuteil. Sie zog – bei Einhaltung aller Hygienevorschriften – viel Publikum in die Kirche am Alten Markt. Mit einer Performance, dargeboten durch Rebekka Mondovics und Flurin Stocker von der Tanzcompagnie des Volkstheaters, erlebte die Veranstaltung einen ersten Höhepunkt. Danach richtete Restaurator Marcus Mannewitz, als Vertreter der Kirchgemeinde und langjähriger Freund Ulrich Hammers, das Wort an die Gäste. Er hob hervor, dass ihn der Architekt und Künstler stets mit seiner Vielseitigkeit beeindruckt habe. Das spiegle sich erneut in dieser Exposition wider. Der Redner rückte das Schaffen Hammers in die Nähe der Rostocker Malerin Kate Diehn-Bitt (1900 – 1978). Er fühle sich vor allem durch den farbigen Grafikzyklus zum Thema Faust II an die herausragende Künstlerin erinnert, sagte Mannewitz. Seine Zuhörer waren sich mit ihm darin einig, dass Ulrich Hammer wieder den Beweis für sein reiches und intensives Schaffen angetreten habe.

Viele der Exponate sind in jüngster Zeit entstanden

Für sie war besonders beeindruckend, dass die rund 100 Exponate ausschließlich in der jüngsten Zeit entstanden. Allein 33 große Gemälde, sechs Porträtköpfe in Gips und Keramik oder die Zyklen „Faust II“, „Salome“ nach Richard Strauß und „Falstaff“ nach William Shakespeare sprechen für ein umfangreiches Schaffen. Selbst der Künstler zeigte sich überrascht vom Ausmaß des in den letzten Jahren Entstandenen: „Bereits aus Anlass meines 85 Geburtstags habe ich eine Ausstellung meiner Werke gemacht. Damals dachte ich, es dabei zu belassen. Doch ich spüre immer noch den schöpferischen Funken in mir, der mich veranlasst, zu malen, zu zeichnen und zu formen.“

Auch politische und religiöse Fragen werden künstlerisch abgehandelt

Vor allem Porträts zu gestalten, fasziniere ihn, lässt Ulrich Hammer wissen. Und in letzter Zeit habe er sich zunehmend an Kleinplastiken aus Keramik versucht, ergänzt er. In vielen seiner ausgestellten Werke kommt seine Auseinandersetzung mit aktuellen sozialen, politischen, religiösen und moralischen Fragen zum Ausdruck. „Es ist nicht so, dass ich darauf von vornherein reflektiere, aber im Prozess des Schaffens erhalten meine Arbeiten eine solche Komponente. Und darüber bin ich auch glücklich.“ Stellungnahmen zu Fragen der Zeit finden sich so im Bild „Die Neue“, das auf das Mobbing-Problem anspielt. Sie sind ablesbar am Gemälde „Weggabelung“, das sich auf die Lebensentwürfe von Frauen bezieht. Besonders deutlich empfindet dies der Betrachter bei „Nicht wieder Fahnen!“, ein Bild, das sich mit nationalistischen Strömungen der Gegenwart auseinandersetzt. „Die Ablehnung, Fahnen nachzulaufen, und allem Nationalistischen gegenüber kommt aus den bitteren Erfahrungen meiner Kindheit und Jugend, die ich während der Nazizeit erleben musste!“, sagt Ulrich Hammer.

Die Ausstellung in der Petrikirche ist bis zum 25. September zu sehen. Sie ist werktags von 10 bis 18 Uhr und sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Werner Geske