Ungeklärte Tötungsverbrechen in MV - Die ungesühnten Morde am Schweriner See

Ihr Mörder lebt unter uns – und ist bis heute nicht gefasst: Claudia Lade und Antje Mundstock wurden im Sommer 1991 innerhalb von zwei Wochen brutal ermordet. Die beiden jungen Frauen stehen stellvertretend für Hunderte Menschen, die in den letzten Jahrzehnten in MV umgebracht wurden. 32 versuchte und vollendete Morddelikte sind seit 1992 unaufgeklärt. Diese ungelösten Fälle geben der Polizei in MV bis heute Rätsel auf. Jedoch: Keine Akte wird endgültig geschlossen, ohne dass der oder die Täter ermittelt wurden.