Urzelle des Rostocker Seehafens: Älteste Liegeplätze werden saniert

Zur Einweihung des Rostocker Überseehafens am 30. April 1960 kommen 20 000 Menschen zum neuen Liegeplatz 31, unter ihnen DDR-Staatschef Walter Ulbricht. Das Motorschiff „Schwerin“ läuft zur Feier des Tages ein, in seinen Frachträumen lagern Baumwolle, Silber, Seide und Früchte aus China. Fünf Tage lang benötigen die Arbeiter, um die Ladung zu löschen.

62 Jahre später fällt der Menschenauflauf ein wenig mehr überschaubar aus. Nur eine kleine Gruppe Politiker, Hafen-Mitarbeiter und Journalisten haben sich in Sichtweite der Kaikante versammelt. Kein Schiff läuft ein und bringt exotische Waren aus fremden Ländern mit. Dafür liegt Staub und Lärm in der Luft. Zwei Bagger sind damit beschäftigt, Liegeplatz 31 und sein vier Jahre jüngeres Pendant mit der Nummer 32 dem Erdboden gleichzumachen.

Der Abriss der beiden ältesten Liegeplätze soll Platz schaffen für Neues. „Das ist der Ort, an dem die Geschichte des Rostocker Seehafens begann“, sagt Gernot Tesch, Geschäftsführer von Rostock Port. In den kommenden anderthalb Jahre wird die Anlage auf der Ostseite von Pier zwei im Hafenbecken B komplett neu aufgebaut. Die neuen Liegeplätze sollen wesentlich tragfähiger ausfallen als die alten und damit auch für extrem schwere Güter für Industrieanlagen, dem sogenannten Projekt-Geschäft, geeignet sein. Die Belastbarkeit steigt von zwei auf fünf Tonnen pro Quadratmeter.

Neue Spundwand wird 27 Meter tief im Hafenboden befestigt

Der Umbau der 400 Meter langen und 18 Meter breiten Kaianlage kostet 23 Millionen Euro, 14 Millionen davon kommen als Fördermittel vom Land. Ohne Sanierung hätte früher oder später eine Sperrung der beiden Liegeplätze gedroht – 12 000 Kubikmeter Beton und Stahl werden für den Umbau abgebrochen. Eine neue Spundwand wird 27 Meter tief in die Hafensohle eingebracht. Dass die alten Liegeplätze so lange hielten, sei beeindruckend, meint Senator Steffen Bockhahn (Linke).

Über 20 000 Menschen kamen am 30. April 1960 zur Hafeneinweihung nach Rostock-Petersdorf, wo am Liegeplatz 31 die erste Hieve aus dem Motorschiff „Schwerin“ gelöscht wurde. Quelle: Archiv Rostock Port

„Der Hafen lebt davon, dass er sich permanent entwickelt“, sagt Landeswirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD). Als nächstes wichtiges Vorhaben steht die lange diskutierte Vertiefung des Seekanals auf 16,50 Meter an. Das knapp 130 Millionen Euro teure Vorhaben steht seit mehreren Jahren im Bundesverkehrswegeplan. Das Land hat die Vertiefung bereits 2009 beim Bund beantragt, seit 2021 gibt es einen Planfeststellungsbeschluss. Die dreijährige Baumaßnahme würde das Einlaufen größerer Schiffe mit mehr Tiefgang als bisher in den Rostocker Hafen ermöglichen.

Schwimmendes LNG-Terminal soll „kurzfristig“ kommen

Nach Angaben von Gernot Tesch ist die Vertiefung eine Voraussetzung für den Umbau des Hafen als Zentrum für die Wasserstofftechnologie. Wesentlich schneller soll ein schwimmendes LNG-Flüssiggas-Terminal nach Rostock kommen. „Das wird kurzfristig passieren“, kündigt Minister Meyer an. Zurzeit liefen intensive Gespräche zwischen Politik, den Energiewerken Baden-Württemberg und der Verbundnetz Gas AG. Der Bund will Deutschland mit vier solcher Anlagen ausstatten, um unabhängiger von russischem Erdgas zu werden. Gesamtkosten: 2,5 Milliarden Euro.

Neubau der Liegeplätze 31 und 32 im Überseehafen Rostock: Reinhard Meyer, (Wirtschaftsminister MV), Rainer Albrecht (MdL SPD), Senator Steffen Bockhahn (Linke) und Rostock-Port-Geschäftsführer Gernot Tesch (von links) Quelle: Gerald Kleine Wördemann

Wenn die neuen Liegeplätze 31 und 32 wie geplant Ende Oktober 2023 fertig sind, sollen hier neben schweren Projektladungen, Stück- und Schüttgut auch Menschen von und an Bord gehen können. Geplant ist eine Mitnutzung der Multifunktionsliegeplätze durch Kreuzfahrtschiffe. Auch das wäre nicht wirklich neu: Bereits im Januar und Februar 1960 machte das DDR-Kreuzfahrtschiff „Völkerfreundschaft“ an „LP 31“ zur Passagieraufnahme fest, im laufenden Probebetrieb und noch vor der offiziellen Eröffnung mit Ulbricht und „MS Schwerin“. Die erste Seereise führte die ausgesuchten Werktätigen an Bord der „Völkerfreundschaft“ nach Rumänien. Mehr als dreißig Jahre vor der Gründung von Aida Cruises.

Bis 1990 wurden die beiden Liegeplätze vor allem für Stückgut genutzt. Später starteten von Liegeplatz 31 mehrere Jahre lang die Fähren zum schwedischen Trelleborg. Nummer 32 etabliert sich vorübergehend als Zucker-Umschlagplatz. Zucker aus heimischen Rüben wurden ab Ende der 1990er Jahre in den Nahen Osten und nach Afrika exportiert, die Kaihalle 1 erhielt den Namen „Rostock Sugar Terminal“. Neue EU-Bestimmungen zum Export der süßen Ware machten dieses Geschäft ab 2006 unattraktiv.

