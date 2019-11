Vandalismus: Unbekannte zerstören Scheiben der Haltestelle Rostock-Bramow

Rostock

Unbekannte haben am Sonntag drei Scheiben an der S-Bahnhaltestelle in Rostock-Bramow eingeschlagen. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die Deutsche Bahn veranlasste die Reinigung des Bahnsteiges.

Polizei sucht Zeugen

Die Rostocker Polizei sucht nun Zeugen, die am Sonntag, den 10. November am Bahnsteig etwas Auffälliges gesehen haben. Wer Hinweise dazu hat, kann sich bei der Polizei unter der Nummer 0381 / 2083 -111 oder -112 melden. Angaben können auch jederzeit über die kostenfreie Hotline der Bundespolizei 0800 6 888 000 oder jede andere Polizeidienststelle gemacht werden.

Bereits im September wurden die Scheiben einer Haltestelle bei Rostock eingeschlagen.

