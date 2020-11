Wie mir ein Wildschwein einen Schlager von Regina Thoss in Erinnerung rief

Rostock

Wahnsinn, was man sich im Laufe der Zeit so alles merkt. Irgendwann ploppt solch „altes“ Wissen ins Hier und Jetzt.

Letztens war ich mit meiner – in der Natur immer angeleinten – Rottweilerin nahe eines Wäldchens unterwegs. Plötzlich raschelt’s im hohen Gras. Eine Bache tritt heraus, quert den Weg und läuft zum Wald. Im Schlepptau hat sie mehrere Nachkommen. Abgesichert wird das Gefolge von einer weiteren Sau.

Die wirft einen kurzen Blick zu uns herüber. Mein Blut strömt in Richtung Herz. In diesem Moment schießen mir ein paar Zeilen des hierzulande verehrten Schlagerstars Regina Thoss in den Sinn: „Mein Herz ist seltsam bewegt und plötzlich schlägt es ein Romt-ta-rom.“

Warum erinnere ich mich gerade an diese Worte aus dem Jahr 1971? Ich empfinde doch gar keine Liebe – von der handelt der Schlager –, sondern Angst.

Aber die muss ich gar nicht haben. Die Sau sieht ja: Mensch steht starr, Hund ist angeleint. Als sie weiterläuft, schaue ich ihr fast liebevoll hinterher.

Von Bernhard Schmidtbauer