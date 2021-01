Zoll plant Hochschule in Rostock

Rostock

Rostock bekommt eine Zoll-Hochschule. So sollen die Aus- und Fortbildungskapazitäten der Behörde gestärkt werden. Darauf hatten sich das Bundesfinanzministerium mit dem Hauptpersonalrat im vergangenen Jahr grundsätzlich geeinigt. Inzwischen steht fest: Als Standort für die neue Hochschule wurde die Hansestadt ausgewählt.

Das Erkundungsverfahren für die Erweiterung des Fachbereichs hat bereits begonnen. Dazu werden aktuell verschiedene Bestands- und Grundstücksoptionen durch die Bundesanstalt für Immobilien (Bima) vorgeprüft. Spätestens Anfang 2025 soll der Unterricht beginnen.

„Es ist großartig, dass sich Rostock bei der Suche um den Hochschulstandort des Zolls durchgesetzt hat“, sagt der Rostocker Bundestagsabgeordnete Peter Stein ( CDU) am Mittwoch. Das zeige die hohe Attraktivität der Region. „Eine wesentliche Einrichtung des Bundes findet wieder ihren Weg in den Nordosten. Der Zoll stärkt mit seiner Hochschule unsere Hafenstadt", so Stein weiter.

Das Rathaus begrüßt den Zoll

Die Stadtverwaltung freut sich ebenso über das Signal des Bundes, den Behördenstandort Rostock zu stärken. Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen betont: „Der Hanse- und Universitätsstadt Rostock bietet sich die Chance, sich als Ausbildungsstandort für Landes- und Bundesbehörden zu etablieren und so überregional für junge Nachwuchsfachkräfte noch mehr Strahlkraft zu erhalten.“

Gewerkschaft erwartet hohen Zuwachs in Rostock und Umgebung

Auch die Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft (BDZ) begrüßt ausdrücklich das geplante Investitionsvorhaben. „Die Investitionen in den zweiten Ausbildungsstandort für den gehobenen Dienst stärken zum einen die Ausbildung und schaffen zum anderen perspektivisch weitere Ressourcen für Aufstiegsmöglichkeiten von Zöllnern“, betont der BDZ-Bundesvorsitzende Dieter Dewes. Der BDZ ist die größte Fachgewerkschaft für die Beschäftigten im Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen.

Grund für die Forderung erweiterter Ausbildungsmöglichkeiten sind die Zuwächse an Planstellen beim Zoll. Thomas Liebel, stellvertretender Bundesvorsitzende des BDZ, berichtet von 900 Nachwuchskräften im vergangenen August, eine Steigerung um das Dreifache innerhalb der letzten zehn Jahren. „Auf der Suche nach einem zweiten Standort ist Rostock geeignet, um bestehende Behördenstrukturen auszubauen“. sagt Liebel. Bislang hat die Hochschule ihren Sitz nur in Münster ( Westfalen).

In Rostock gibt es bereits das Bildungs- und Wissenschaftszentrum sowie Zolldienststellen, wie das Zollamt und die Generalzolldirektion. „Die vorhandenen personellen Kapazitäten in Rostock möchten wir nutzen“, so Liebel. „Wir freuen uns über den neuen Standort, weil wir in den Regionen auch hohen Zuwachs bekommen.“

Von Christin Assmann