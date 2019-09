Rostock

Starkes Wochenende der Rostocker Teams in der Fußball-Verbandsliga. Am Ende stehen drei Siege und ein Unentschieden zu Buche. Dabei sorgte der Rostocker FC mit einem deutlichen Erfolg wohl für die größte Überraschung des Spieltags.

Rostocker FC – Güstrower SC 7:1 (4:0): 2:1 gegen den FC Förderkader, 5:3 gegen Penzlin, 4:3 gegen Bützow und nun 7:1 gegen den Güstrower SC! Der Rostocker FC ist momentan das Team der Stunde in der noch jungen Verbandsliga-Saison. Als einzige Mannschaft mit vier Siegen aus vier Spielen thronen sie derzeit allein an der Tabellenspitze und bieten den Zuschauern egal ob Heim oder Auswärts oft ein Spektakel. Beim überraschend deutlichen Erfolg gegen die sonst so starken GSC-Kicker mussten die Ostseestädter nicht um den Erfolg bangen. Denn bereits nach einer halben Stunde war die Partie nach Toren von Tony-Glen Siegmund (16., 22.), Lucas Schewe (20.) und Martin Pett (30.) vorzeitig entschieden.

RFC-Trainer Jens Dowe freute sich über den Auftritt seines Teams. „Die Art und Weise war beeindruckend. Wir haben auch in der Höhe sogar verdient gewonnen und es geil heruntergespielt. Der GSC hat gegen uns kein Mittel gefunden und wir waren offensiv wie defensiv immer präsent“, schwärmte der Übungsleiter.

Nach dem Seitenwechsel machten die Gastgeber da weiter, wo sie vor der Pause aufgehört hatten und bauten den Vorsprung durch Karim Ben-Cadi (55.) und Marcel Papenhagen (81.) aus. Kurz vor dem Ende traf der GSC durch einen Freistoßtreffer von Sava Mihaijlovic zum 1:6, ehe RFC-Stürmer Patrick Nehls den Endstand herstellte.

Für Dowe ist der starke Saisonstart ein Segen. „Wir waren zu Beginn nicht sicher wo wir stehen, weil wir auch nur zwei Testspiele absolviert hatten. Aber das ist ein bombastischer Start und für den Klub sehr gut. Allerdings gibt es immer noch was zu tun“, betonte der RFC-Coach.

FSV Ueckermünde – FC Förderkader 1:1 (1:1): Dass der RFC die Tabellenführung übernommen hat, lag auch am FC Förderkader, der dem bislang noch verlustpunktfreien FSV Ueckermünde einen Zähler abluchste. Nach dem frühen Rückstand durch einen Treffer von Oskar Fijalkoswski (3.) glich Paul Baaske nach 32 Minuten aus. Kapitän Ron Tarra flankte auf den Offensivspieler, der gegen die Laufrichtung des Torhüters den Ball ins Netz köpfte. Es war sein erstes Spiel von Anfang an seit knapp fünf Monaten.

Nach dem Seitenwechsel hatte der FSV Ueckermünde zunächst ein spielerisches Übergewicht, ehe in der Schlussphase auch der Förderkader zu seinen Chancen kam. Am Ende blieb es allerdings bei einem leistungsgerechten Unentschieden.

Förderkader-Cheftrainer Stephan Malorny haderte dennoch. „Wir sind nach Ueckermünde gefahren um zu gewinnen. Allerdings haben wir uns vor allem im eigenen Ballbesitz zu oft selbst das Leben schwer gemacht. Für uns war mehr drin“, meinte Malorny.

SV Pastow – TSV Bützow 4:1 (1:1): Gegen den bisher punktlosen TSV gewann das Bittorf-Team klar und schloss mit zehn Punkten auf den FSV Ueckermünde (2.) auf. Beim dritten Saisonsieg halfen die Bützower kräftig mit. Denn gleich zwei Gästespieler wurden mit Gelb-Rot vom Platz gestellt. So mussten Johannes Thiemroth (35.) beim Stand von 1:1 und Qutaiba Alsharabi (56.) vorzeitig duschen gehen. Zum Zeitpunkt des zweiten Platzverweises führten die Pastower 2:1 durch Tore von Johannes Grahl (8. FE.) und Dominik Fränk (47.). Robert Römer (63.) und erneut Grahl (76.) machten den Pastow-Sieg perfekt. Bützows Philipp Schönbrunn traf zwischenzeitlich zum 1:1-Ausgleich.

SV Warnemünde – SG Aufbau Boizenburg 3:0 (1:0): Der SVW ist zweifelsohne in der Verbandsliga angekommen. Patrick Telemann mit einem Doppelpack (11., 86.) und Danny Koop per Elfmeter (57.) sorgten für den zweiten Sieg der Küstenkicker. Mit dem Erfolg machte der SVW machte einen Sprung auf den siebten Tabellenplatz.

Von René Warning