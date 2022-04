Rostock

Der Rostocker HC hat gestern Abend das Nachholspiel vom 16. Spieltag der Gruppe B in der 3. Handballliga der Frauen gegen den SV Union Halle-Neustadt mit 27:29 (14:14) verloren und damit den fünften Platz verspielt, der den sicheren Klassenverbleib bedeutet. Noch einige Minuten nach dem Abpfiff, als die Gäste ausgelassen ihren Sieg bejubelten, saß Sara Peters niedergeschlagen im Rostocker Tor. Dabei hatte es gewiss nicht an ihr gelegen, dass ihre Mannschaft verlor. Im Verlauf der Partie hatte sie ihr Team mit so mancher Parade im Spiel gehalten oder eine zwischenzeitliche Führung bewahrt. Geboten wurde den 210 Zuschauern in der Fiete-Reder-Sporthalle in Marienehe eine Partie auf Augenhöhe mit reichlich Spannungspotenzial. Auch ähnelten sich beide Halbzeiten. In den ersten zehn Minuten ging es stets hin und her mit kurzer Führung für den RHC und Ausgleichstreffern der Gäste, danach gelang es jeweils den Gastgeberinnen, sich etwas abzusetzen – im ersten Durchgang waren es drei Tore, in der zweiten Halbzeit zwischendurch sogar mal fünf Treffer Abstand (49. Minute, 25:20) und im Anschluss holten die Gäste wieder Zug um Zug auf. In der Schlussphase der zweiten Halbzeit investierten die Gegnerinnen aus Halle allerdings etwas mehr und drehten die Partie zu ihren Gunsten. Eine Schlüsselszene gab es dazu in der 54. Minute beim Stand von 25:24. Ein Siebenmeter von Martina Corkovic wurde von Lara-Sophie Lepschi gehalten, im Gegenzug glich Union aus. Zwar gelang danach Lara Brezenci, der mit zehn Treffern besten Rostocker Werferin, noch der Führungstreffer zum 26:25. Aber das war die letzte Führung in dieser Partie für den RHC.

Zur ursprünglich für Sonntag angesetzten Partie in Makranstädt muss der Rostocker HC nun aber nicht mehr antreten. Das Spiel wird mit 0:0 Toren und 2:0 für Rostock (20:20 Punkte) gewertet. Dadurch stehen die Dolphins zurzeit noch auf Platz 6 der Tabelle, der ebenfalls den Verbleib in der Liga bedeuten würde. Ausschlaggebend für die Endabrechnung ist zum einen das Nachholspiel von Union Halle II (7. /19:19) am Sonntag gegen Meißen/Riesa (11./4:34) und vor allem am Mittwoch die abschließende Partie der Hauptrunde, zwischen Pfeffersport Berlin (8., 16:22) und Thüringer HC II (5./20:16). Würden die Rostockerinnen den sechsten Platz nicht halten, hätten sie dann immer noch die Chance, in der Abstiegsrunde mit Vertretern aus anderen Gruppen den Startplatz für die 3. Liga klarzumachen.

RHC-Klubchef Olaf Meyer sagte im Anschluss: „Die Mädels haben gekämpft, aber es hat am Ende leider nicht gereicht. Jetzt müssen wir abwarten, wie die Tabelle am Mittwochabend aussieht.“

RHC: Peters, Clasen, Hinz, Brezenci 10, Petereit, Naussed 2, Kellert 1. Bunke, Strack 2, Corkovic 6/3, Köppen 2, Schubert, Fränk 1, Schult, 3, Schlegel-Rumm.SV Union: Sieg, Kreitczick, Lepschi, Reppe 6/3, Voigt, Bertram, Tietjen 4, Niewiadomska 3, Smolik 10, Schmitz 1, Welhöner, Rösner, Wilke, Dierks 1, Rutsch 4. Strauchmann.Siebenmeter: RHC 4/3, Union 3/3Strafminuten: RHC: 4, Union 6

Von Rolf Barkhorn