Geht es nach Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos), sollte Hansa Vorbild für ganz Deutschland sein: Die Fußballer an der Ostsee durften am Sonnabend als erster Verein im Profifußball 2021 wieder Zuschauer ins Stadion lassen, die vorher getestet wurden. Wie genau das ablief und was die Fans zu dem Pilotprojekt sagen – mit Bildergalerie.