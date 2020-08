André Thieme Zweiter beim Großen Preis von Görlitz

Görlitz

Der „Rosenhof“ in Görlitz (Drei-Länder-Eck) hat eine Topreitanlage, auf der über sechs Tage eines der bedeutendsten Springturniere in Sachsen stattfand. Mecklenburg-Vorpommern war mit acht Reitern vertreten, die besonders dominant waren, allen voran Benjamin Wulschner vom Kastanienhof Cramon ( Nordwestmecklenburg), der allein neun Springen gewann, insgesamt 17 Mal ins Preisgeld ritt. Im Springen um den Großen Preis allerdings stand ihm das Glück nicht zur Seite.

Der Sieger war nur acht hundertstel Sekunden schneller

Nur vier Teilnehmer erreichten in dem anspruchsvollen Zwei-Sterne Kurs das entscheidende Stechen. André Thieme gehört mit Stute Chakkaria dazu und war erster Starter. Schnell (37,10 Sekunden) und fehlerfrei absolvierte er den Stechkurs. Das gelang nach ihm auch Philipp Schober aus dem benachbarten Rothenburg mit King of Queens, der aber 38,41 Sekunden benötigte. Der Pole Msciwoj Kiecon absolvierte den Kurs mit seinem Pferd Baccord ebenfalls fehlerfrei und war acht hundertstel Sekunden schneller als Thieme, der damit wie im Vorjahr Zweiter wurde. Und mit dem Hengst Contadur gewann der Plauer das Championat am Sonnabend. Zweimal musste Thieme in den S-Springen zuvor Benjamin Wulschner den Vortritt lassen und wurde jeweils Zweiter. Im Championat drehte er den Spieß um und ließ Wulschner, der auf Chacclait eine Sekunde langsamer war, hinter sich. Am nächsten kam Thieme der Gadebuscher Philipp Makowei, der mit Balouna Windana nur neun hundertstel Sekunden langsamer war und vor Benjamin Wulschner Zweiter wurde.

Wulschner startete Erfolgsserie schon am ersten Tag

Die Erfolgsserie von Wulschner begann bereits am Dienstag, als er mit Agneta das erste M-Springen des Turniers gewann und mit Classe Deern Vierter wurde. Am nächsten Tag folgte ein weiterer M-Sieg auf der 12-jährigen Stute. Am Donnerstag gab es zwei Siege. Auf Luniko gewann er zudem das Zwei-Sterne M-Springen und ließ mit dem Hengst im ersten S-Springen des Turniers als Sieger André Thieme auf Lukaku vd Bisschop 2 hinter sich.

Auch der Freitag wurde für Wulschner von zwei Siegen gekrönt. Diesmal hieß sein Siegerpferd in einem M-Springen Cosima. Das S-Springen des Tages wurde wieder eine Auseinandersetzung zwischen Wulschner und Thieme. Mit drei Sekunden Vorsprung siegte Benjamin auf Comthago II SR vor Thieme auf Conacco. Zwei Tagessiege feierte Wulschner auch am Samstag. Zunächst sicherte er sich den Sieg im Zwei-Phasen-Springen Klasse S auf Quidditsch und am Abend war er im Zwei-Sterne M-Springen mit Cedric der Schnellste der in beiden Phasen fehlerfrei blieb. Inzwischen gehört Benjamin Wulschner nach Ranglistenpunkten zu den Top-Five-Springreitern in Deutschland.

Von Franz Wego