Hoben

Wenn in den vergangenen Jahren im italienischen Antholz oder dem thüringischen Oberhof deutsche Biathleten wie Uschi Disl oder Magdalena Neuner zum Sieg rasten, dann geschah das in der Regel vor einem Millionenpublikum vor dem Fernseher und tausenden Zuschauern an der Strecke. Unter ihnen befanden sich dann nicht nur Wintersportbegeisterte aus dem Süden Deutschlands, sondern auch Biathlonfans aus dem hohen Norden. Dazu gehörten oft auch die Cross-Skater vom Team Ostsee.

Populärer Wintersport in abgewandelter Form

Eine der 22 Mitglieder des Teams Ostsee ist Manja Harder. Der Biathlonsport habe sie schon immer fasziniert, erzählt sie. Die 41-Jährige aus Eutin wollte möglichst hautnah dabei sein, wenn um Siege und vordere Platzierungen bei großen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften oder Weltcups gelaufen und geschossen wurde. So wurde sie zum Fan und feuerte bei den genannten Highlights die Spitzenathleten an der Strecke an. Doch Manja Harder ist nicht nur begeisterter Fan dieser populären Wintersportart, in etwas abgewandelter Form betreibt sie Biathlon auch selbst. So schloss sie sich vor einigen Jahren einer Gruppe von Cross Skatern in Nordwestmecklenburg an, die im Rahmen des deutschlandweit agierenden Roll-dich-fit-Vereins an Wettkämpfen teilnahm.

Die Liebe zum etwas anderen Biathlon auf Rollen entdeckte schon Margret Rudolph aus Oberhof (Klützer Winkel) schon vor acht Jahren für sich. Gern erinnert sie sich daran, wie sie 2012 bei einem Lehrgang in Hohen Wieschendorf erstmals auf Cross-Skates stand. Der Biathlon wurde damit zur besonderen Leidenschaft der heute 64-Jährigen, als Fan an der Strecke oder bei eigenen Wettkämpfen auf Rollen. Diese finden teilweise sogar an bekannten Biathlon-Standorten wie dem hessischen Willingen oder im thüringischen Oberhof statt. Oder direkt bei Margret Rudolph vor der Haustür in ihrem nordwestmecklenburgischen Heimatort Oberhof, wo es im September 2020 bereits die 7. Auflage eines solchen Wettkampfes gab.

„Wir hatten dort 43 Teilnehmer“, blickt Thorsten Herckt, Vorsitzender des 2016 gegründeten Teams Ostsee, zurück. Der 57-Jährige Wismarer stieß 2014 zur Roll-dich-fit-Gruppe, Erfahrungen auf Inline-Skates hatte er da schon. Mit denen konnte er aber nicht bremsen, erzählt er. Mit Cross-Skates sei das hingegen kein Problem. Außerdem hätten diese luftbereifte Räder. „Das schont die Gelenke“, weiß der Routinier, der vor sechs Jahren das erste Mal an einem Wettkampf in Oberhof nahe Klütz teilnahm.

Geschossen wird nur bei Wettkämpfen

Um sich fit zu halten, trifft sich die Gruppe um Thorsten Herckt einmal in der Woche zum gemeinsamen Training. Mal geht es auf Cross-Skates von Hoben bei Wismar bis nach Zierow, ein anderes Mal ist der Ostseeradfernweg in Richtung Brook dran. Mit dabei sind auch immer einige Familienmitglieder, welche die Gruppe mit dem Fahrrad auf ihrer bis zu 20 Kilometer langen Strecke begleiten. Angehalten und geschossen wird dann übrigens nicht. „Geschossen wird ausschließlich bei Wettkämpfen mit Lasergewehren“, stellt Herckt klar. Teilnehmern wird die Handhabung der Gewehre, die sie vor Ort bekommen, zuvor bei einem Workshop erklärt.

Gewehre anschaffen muss sich deshalb niemand, der sich für die schneefreie Variante des Biathlon-Sports interessiert. Zum Equipment gehören neben den Cross-Skates noch Stöcke, Knieschoner und ein Helm. Die Gesamtinvestition liegt bei etwa 230 Euro. Außerdem sollten Interessierte an einem Einführungskurs teilnehmen, bei dem sie das Fahren auf Cross-Skates erlernen.

Die Biathlon-Fans von der Ostsee geben indes weiterhin kräftig Gas. Das Wetter spielt dabei für sie nur eine untergeordnete Rolle. Denn Schnee brauchen sie für ihren Sport ausdrücklich nicht. Nur Corona macht auch vor ihnen nicht halt. „Leider finden die Weltcup-Wettkämpfe in diesem Jahr ohne Zuschauer statt. Aber wir hoffen, dass es im nächsten Jahr möglich ist. Dann wollen wir nach Antholz und unsere Nationalmannschaft lautstark unterstützen“, sagt Margret Rudolph.Internet: www.rolldichfit.de

Von Dirk Hoffmann