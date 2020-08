Bad Doberan

Die Überraschung war gelungen! Eigentlich hatte Fred Egler, der seit sechs Jahren einmal in der Woche die Seniorensportgruppe des Bad Doberaner SV trainiert, nur mit den 24 Männern seiner Gruppe gerechnet, als er am Montag nach dem Training in der Doberaner Stadthalle zu Sekt, Kaffee und Kuchen einlud.

Für den kleinen Empfang gab es einen besonderen Grund: Fred Egler war am vergangenen Sonntag 80 Jahre alt geworden. Nach einer gemütlichen Feier im Freundes- und Familienkreis am Sonntag wollte er nun noch mit seinen Sportkameraden anstoßen.

Dazu erschienen dann überraschend noch weitere Gratulanten, darunter Bad Doberans Bürgermeister Jochen Arenz (pateilos), der Vorsitzende des Doberaner SV Hartmut Polzin sowie eine Abordnung vom Vorstand des Kreissportbundes. „Damit habe ich nicht gerechnet“, freute sich der Jubilar. Und als ihm Uwe Neumann, der 1. Vorsitzende des Kreissportbundes, auch noch die goldene Ehrennadel, die höchste Auszeichnung des Kreissportbundes, überreichte, war Fred Egler fast ein bisschen sprachlos.

Auszeichnung mit persönlichem Engagement verdient

Eine solche Auszeichnung aber bekommt niemand geschenkt, auch nicht, wenn man 80 Jahre alt wird und sich dabei sportlich so fit gehalten hat, wie Fred Egler. Die Ehrennadel hat er sich zuvor in vielen Jahren verdient mit persönlichem Engagement für die Entwicklung des Vereinssports im ehemaligen Landkreis Bad Doberan. So erinnerte Uwe Neumann an die Zeit, als Fred Egler in seinem aktiven Berufsleben die Geschäftsstelle des Kreissportbundes im Stülower Weg in Bad Doberan geleitet hatte: „Du hattest immer gute Ideen und sie auch umgesetzt. Die Zusammenarbeit mit dir und deiner Mitstreiterin in der Geschäftsstelle hat großen Spaß gemacht.“

Hartmut Polzin würdigte vor allem den aktuellen ehrenamtlichen Einsatz Eglers für den Doberaner SV. „Als Verein können wir stolz sein, einen solch engagierten Übungsleiter zu haben.“ Denn der 80-Jährige trainiert nicht nur die Montagsgruppe. Einmal im Monat organisiert und leitet er für den Verein Radtouren in die Umgebung von Bad Doberan. Dafür aber nutzt er nicht etwa ein seniorenfreundliches Elektrofahrrad. Fred Egler leitet die Radausflüge, die auch schon mal einen halben Tag dauern können, nach wie vor mit seinem Tourenrad, bei dem es noch zu 100 Prozent auf Muskelkraft ankommt. Kein Wunder, dass sich Jochen Arenz von der körperlichen Fitness des Jubilars beeindruckt zeigte.

Über zweieinhalb Jahrzehnte als OZ-Reporter unterwegs

Sich mit Sport fit und gesund zu halten, war für den in Krempin bei Neubukow geborenen Wahldoberaner schon immer wichtig. „Regelmäßige sportliche Betätigung hält nicht nur den Körper, sondern auch den Geist fit“, lautet seine Devise. So spielte er lange Zeit aktiv Fußball und Tischtennis. Viel in Bewegung war Fred Egler neben seinem aktiven Berufsleben über zweieinhalb Jahrzehnte aber auch, wenn er Wochenende für Wochenende als Reporter für die OSTSEE-ZEITUNG auf den Sportplätzen und in den Turnhallen der Region unterwegs war. Da konnte es schon mal vorkommen, dass er an einem Wochenende drei oder vier Fußballspiele besuchte, um anschließend darüber zu berichten. Was ihm unter den Sportfreunden den Spitznamen „der rasende Reporter“ einbrachte.

Der Geehrte zeigte sich gerührt und dankbar für die Präsente, die Auszeichnung und die freundlichen Worte und ließ wissen, dass ihm das Training jeden Montag mit der Gruppe persönlich sehr viel gebe. „Wir sind schon eine gute Truppe. Wer hätte vor sechs Jahren gedacht, dass wir das so lange durchhalten?“ Zwar hätten sich auch schon einige aus gesundheitlichen Gründen zurückziehen müssen. Aber es seien auch noch viele von Anfang an dabei.

Von Rolf Barkhorn