Schwerin

Souveräner Sieg im ersten Bundesliga-Heimkampf. Das Box-Team des BC Traktor Schwerin hat die Mannschaft des BC Chemnitz am Samstagabend mit 16:10 geschlagen. Beim Kampfabend vor gut 400 Zuschauern in der Schweriner Palmberg-Arena gingen die Chemnitzer Wölfe in sieben der neun Kämpfe leer aus.

Dritter Bundesliga-Kampf brachte die Wende

Der Kampf im Leichtgewicht (bis 60 Kg) fand erst gar nicht statt, da der Chemnitzer Kämpfer erkrankt war und auch nicht zum Wiegen angetreten war. So stand es schon vor dem Kampfabend 2:0 für den Titelverteidiger Schwerin, bei dem mehrere Athleten verletzungsbedingt fehlten und ersetzt werden mussten.

Nach drei Rahmenkämpfen gingen allerdings gleich die beiden ersten der verbliebenen acht Bundesliga-Fights für den BC Traktor verloren. BCT-Federgewichtler Alem Rahimic unterlag knapp dem Chemnitzer Kämpfer Ani Haxhillari, Simon Rieth (BCT) verlor deutlich. Es sollten die einzigen Niederlagen bleiben.

Das Blatt wendete sich mit der dritten Begegnung, als der Greifswalder Weltergewichtler Agasi Margaryan in den Ring stieg. In seinem allerersten Kampf für den BCT boxte der leichtfüßige und reaktionsschnelle 67-Kilo-Mann den Chemnitzer Yves Kentsch mit feinsten und blitzschnellen Kontern aus, zumeist aus der Distanz. Margaryans Sieg stand außer Frage, auch wenn der junge Athlet („ich wollte eigentlich offensiver sein“) später nicht ganz mit sich zufrieden war. Demnächst bereitet der Weltergewichtler sich, großenteils in Schwerin unter den Fittichen von Cheftrainer Michael Timm, auf die U22-EM vor.

BCT-Funktionär Hadler: „Gelungener Kampfabend“

Auch in den restlichen fünf Faustkämpfen gerieten die Chemnitzer Wölfe dann doch unter die Traktor-Räder – sämtliche Siege gingen an den Schweriner BCT. Halbmittelgewichtler Hajdar Chaker (-71 Kg), Mittelgewichtler Vladislav Hitlin (-75 Kg), Halbschwergewichtler Ben Ehis (-81 Kg), Schwergewichtler Melvin Kahrimanovic (-91 Kg) und Schwerins superschwerer Publikumsliebling Nelvie Tiafack (+91 Kg) gewannen ihre Kämpfe.

Traktor-Beiratsvorsitzender und DBV-Vizepräsident Prof. Dr. Jens Hadler freute sich über den erfolgreichen Kampfabend auf dem Weg zum Titel-Hattrick: „Boxerisch ein sehr gelungener Kampfabend. Wir haben deutlich gewonnen, wir hätten es auch ohne die kampflosen Punkte im Leichtgewicht. Mit allen Urteilen kann man gut leben. Und wir danken allen Ehrenamtlichen, die sich so viele Stunden dafür um die Ohren gehauen haben. Wir freuen uns auf den nächsten Kampf in München“. Die Mission Traktor-Titelhattrick geht weiter.

Von Jürgen Schultz