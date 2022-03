Schwerin

Demonstration der Stärke. Der BC Traktor Schwerin hat dem Erzrivalen BSK Hannover-Seelze in der Box-Bundesliga eine herbe 17:10-Niederlage zugefügt. Nach dem 13:13-Auswärts-Remis in Niedersachsen eroberte das diesmal in Bestbesetzung angetretene Team Traktor am Samstag vor rund 300 Zuschauern in der heimischen Palmberg-Arena die Tabellenführung zurück. Acht der neun Kämpfe endeten mit Erfolgen des Titelverteidigers.

Nach ersten Siegen führt Traktor schon mit 8:4

Nach den ersten vier Punktsiegen von Alen Rahimic (-57 Kg), Razmik Sargsyan (-60 Kg), David Gkevorgkian (-63,5 Kg) und dem jüngst noch coronageschwächten Nick Bier (-67 Kg) stand es bereits 8:4 zur Kampfabend-Pause. Als dann Halbmittelgewichtler Heidar Chaker (BCT/-71 Kg)) den Hannoveraner Haci Akseker gleich in Runde eins mit einem knackigen rechten Haken zum Kinn schwer anzählte und BSK-Chefcoach Arthur Mattheis das Handtuch warf, hatte Traktor Schwerin beim Stand von 10:5 den Bundesliga-Vergleich bereits für sich entschieden. Danach erhöhten die Traktor-Athleten Kevin Boakye-Schumann (-75 Kg) gegen den defensiven Boni Abdul und der stets attackierende Halbschwergewichtler Georgy Gubeladze (-81 Kg) gegen Egin Aslan noch auf 14:7 für den deutschen Meister. Hannovers Schwergewichtler Dariusz Lasotta (-91 Kg) gelang gegen Melvin Kahrimanovic der einzige, aber knappe (3:2) Sieg für die Gäste. Dafür gewann BCT-Superschwergewichtler Nelvie Tiafack gegen den bis zum Schlussgong verbissen Widerstand leistenden Collin Biesenberger den letzten Kampf des Abends. Endstand: 17:10 für die von den Trainern Andy Schiemann und Michael Timm in der blauen Ringecke betreuten Traktor-Athleten.

Hannovers Chefcoach Arthur Mattheis anerkannte anschließend, „die bessere Mannschaft hat gewonnen“. BCT-Beiratsvorsitzender Prof. Dr. Jens Hadler sah den Bundesliga-Vergleich als „großartige Werbung“ beider Box-Teams „für einen faszinierenden, fairen Sport“.

Von Jürgen Schulz