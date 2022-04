Löwenberg-Linde

Zum ersten Vielseitigkeitsturnier des Jahres in Ostdeutschland lud der Brandenburger Reit- und Fahrclub Löwenberg am Wochenende nach Löwenberg-Linde ein. 21 Reiter aus MV hatten für das beliebte Turnier mit einer Vielzahl von 27 Prüfungen gemeldet. Der Mecklenburger Andreas Brandt aus Neuendorf bei Wismar wurde zum erfolgreichsten Reiter des Turniers.

Sportlicher Höhepunkt war eine Vielseitigkeitsprüfung Klasse L (VL). Mit einem 3. Platz in der Dressur (-36,0 Pkt.) startete Andreas Brandt auf Esra BS. Weder im Springparcours noch im Gelände kamen weitere Strafpunkte hinzu. Am Ende war er mit 36 Zählern punktgleich mit Friederike Schmidt aus Bismark. Weil Brandt der Bestzeit jedoch um drei Sekunden näher war als die Konkurrentin, gewann er und Schmidt wurde Zweite. Paula Fatteicher aus Prebberede (Landkreis Rostock) ritt mit Karlsson auf Rang 4, (- 47,1) und Lara Malzkorn aus Schorssow bei Teterow (-49,5) landete mit C’est la vie auf dem fünften Platz. Für den Geländeritt gab es auch eine Einzelwertung. Hier belegte Brandt mit Esra BS den dritten Rang. Weitere gute Plätze sicherten sich MV-Reiter in einer Zwei-Sterne Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A und einem Ein-Sterne Vielseitigkeitstest derselben Klasse sowie bei Einzelprüfungen im Springen und in der Dressur.

.

Von Franz Wego