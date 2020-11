Schönberg

Der Club 1995 in Schönberg ist mehr als nur ein Fanclub. Er steht für Engagement, Ehrenamt und Unternehmergeist. Crowdfunding, wie das Organisieren materieller Unterstützung für Vereine auch genannt wird.

Gegründet 2017 – nach dem Rückzug aus der Regionalliga

„Den Club gibt es seit 2017 und war eine Reaktion des Umfeldes nach dem damaligen freiwilligen Rückzug des FC Schönberg aus der Fußball-Regionalliga“, schildert Marcus Gertz, Vorstandsmitglied des FC Schönberg 95. Er ergänzt: „Es plätscherte aber seit damals etwas vor sich hin, daher habe ich das Anfang 2020 in die Hand genommen und habe damit begonnen, den Club auszubauen. Vorrangig geht es um Gewinnung von Kleinsponsoren für den FC 95 aus dem Bereich Nordwestmecklenburg und dem Lübecker Raum“.

Anzeige

Denn der Club 1995 versteht sich vor allem als Vereinigung von Fans und Unternehmen, die das Ziel hat, Sach- und Geldmittel für den Verein einzuwerben. Eine weitere Ausweitung des Sponsorennetzwerkes über die Regio hinaus ist angedacht.

In Zeiten knapper Kassen ist Crowdfunding ein durchaus vielversprechender Ansatz, auch im Amateurfußballs. Allerdings braucht man dazu zahlungswillige Personen, idealerweise mit Herzblut für den Verein. „Wir sind innerhalb einer sehr kurzen Zeit von 8 auf 24 Mitglieder angewachsen. Unterstützt werden sollen alle Bereiche des Vereins von den Junioren bis zur ersten Herrenmannschaft“, fasst Marcus Gertz zusammen.

Die Idee, dass sich Fans einen Fußballvereins zusammenschließen, um sachbezogene Spenden zu sammeln, ist nicht neu. Auch der FC Hansa Rostock hat im vergangenen Jahr auf diese Weise einen fünfstelligen Betrag für den eigenen Nachwuchs generieren können. Der Verein profitiert allerdings auch von der enormen Reichweite, die der Drittligist genießt. Dazu kommt, dass die Fans des ehemaligen Bundesligisten stets mit zahlreichen Aktionen ihrem Verein aus den Miseren halfen und damit gewissermaßen Kummer gewohnt sind.

Beim FC Schönberg ist man schon mit deutlich weniger zufrieden, steht allerdings auch erst am Anfang einer geplanten Erfolgsgeschichte. „Wir konnten durch unser Netzwerk bereits einige große Sponsorenverträge im Sinne des FC Schönberg unter Dach und Fach bringen und werden demnächst die magische Zahl von 30 Mitgliedern durchbrechen“, freut sich Gertz und ergänzt lachend: „Außerdem haben wir einen großen Getränkesponsor, der unseren ebenfalls aus einer Spende stammenden Kühlschrank mit Getränken füllt“.

Engagement zahlt sich aus

Etwas profitieren die spendablen Fans von ihrem Engagement auch. Für den üblichen Saisonbeitrag gibt es eine Dauerkarte, einen Fanschal, eine Spielerpatenschaft, eine Erwähnung im Stadionheft und vieles mehr. Es sei aktuell schwer abzuschätzen, für welche „Baustellen“ die Erträge eingesetzt werden sollen, sagt Gertz. Investitionen wie neues Flutlicht oder eine neue Kunstrasenplatzüberdachung seien nur einige der Möglichkeiten. „Wir wollen in die Infrastruktur investieren, das ist unser Ziel. Das Grundprinzip ist, dass alles von unten nach oben durchfinanziert werden soll“, schildert Marcus Gertz. „Wir wollen jetzt aber erstmal sammeln und dann im Vorstand beraten, welche Baustelle wir als nächstes angehen“.

Vorstandsmitglied Marcus Gertz kommt immer mehr ins Schwärmen, wenn es um den FC 95 geht. „Wir haben einen tollen Kunstrasenplatz, ein super Stadion, eine Klasse Halle. Und dann macht es auch Riesenspaß, sich für seinen Club ehrenamtlich zu engagieren.“

Club 1995 organisiert auch Geschenke für kranke Kinder

Karitative Zwecke werden ebenfalls aus dem Club 1995 heraus unterstützt. So bekommen Kinder, die die Zeit über Weihnachten in Krankenhäusern der Region verbringen müssen, Geschenke. „Wir machen das immer im Wechsel, mal sind es Kinder, die in der Klinik in Wismar sind, ein anderes Mal sind Kinderstationen in Schwerin, oder in Lübeck dran. Angefangen haben wir mit sechs Paketen, mittlerweile sind es mehr als 80. Unter den Geschenken sind oft hochwertige Artikel wie Fernseher oder andere technische Geräte “, freut sich Clubmitgied Jens Kantorzik und fügt hinzu. „Die Geschenke werden bei mir abgegeben, zuhause gelagert und dann an das entsprechende Krankenhaus geliefert. Dieses Jahr müssen wir das leider alles etwas anders machen, weil wir wegen der Corona-Pandemie nicht auf die Station dürfen.“ Aber auch hierfür wird der Club 1995 eine Lösung finden.

Von Christian Falkenberg