Dem Starkult erlegen: Warum Rekordtransfer Grealish bei Manchester City Probleme hat

Jack Grealish war mittendrin bei den Szenen, die in Erinnerung bleiben werden von Manchester Citys Viertelfinal-Rückspiel der Champions League bei Atlético Madrid. Allerdings fiel der englische Außenstürmer nicht dadurch auf, dass er schöne Dribblings gesetzt, eine Vorlage gegeben oder ein Tor geschossen hätte. Die Partie endete bekanntlich 0:0, was Manchester City nach dem 1:0 im Hinspiel zum Vorrücken ins Halbfinale reichte.

Grealish kam nicht zum Einsatz, doch er war einer der Protagonisten der Massenkeilerei, die sich kurz vor dem Ende der Veranstaltung zutrug. Angeblich beleidigte er im Getümmel Atlético-Verteidiger Stefan Savic. Dieser revanchierte sich mit einem beherzten Griff in Grealishs Haarpracht. Im Kabinengang ging die Konfrontation zwischen den Mannschaften weiter. Auch Grealish und Savic mussten von Mitspielern und Offiziellen davon abgehalten werden, aufeinander loszugehen.

100 Millionen Pfund hat Manchester City im Sommer an Aston Villa überwiesen für den englischen Nationalspieler, umgerechnet rund 118 Millionen Euro – Rekord im englischen Fußball. Allerdings fällt er bisher vor allem mit seinem Betragen neben dem Platz auf. Im Dezember strich ihn Trainer Pep Guardiola nach einem Streifzug durch das Nachtleben von Manchester aus der ersten Elf und ermahnte ihn öffentlich, im Februar machte ein Video die Runde, wie ein angeblich betrunkener Grealish von einem Türsteher an einer Bar abgewiesen wurde. Schon in seiner Zeit bei Aston Villa war sein Privatleben immer wieder Gegenstand von knalligen Schlagzeilen. Dass Grealish kurz davor stehen soll, einen Millionenvertrag mit der italienischen Modemarke Gucci zu unterschreiben, passt ins Bild eines Profis, der auf der Grenze zwischen Skandalen und Glamour zuhause ist.

Sportlich enttäuscht Grealish bisher bei Manchester City. Er steht erst bei vier Toren und drei Vorlagen in allen Wettbewerben, sitzt in großen Spielen wie zuletzt gegen den FC Liverpool (2:2) und in der Champions League bei Atlético nur auf der Bank. Auch für das FA-Cup-Halbfinale an diesem Samstag gegen Liverpool hat er keine Startgarantie. In anderen Ligen wäre es eine große Geschichte, wenn der teuerste Spieler nur eine Randfigur ist.

Grealish ist kein Puzzleteil, das der Verein dringend brauchte

In England, wo Geld kein Rolle spielt, wird Grealishs Schattendasein vergleichsweise ungerührt zur Kenntnis genommen. Seine Schwierigkeiten werden damit erklärt, dass der Schritt vom Alleinunterhalter bei einem Mittelklasse-Klub wie Aston Villa zu einem Systemspieler in Guardiolas Milliarden-Ensemble schwer ist. Außerdem finden sich bei dem Überangebot von Flügelstürmern bei Manchester City auch andere namhafte Profis wie Riyad Mahrez oder Raheem Sterling oft auf der Bank wieder.

Gerade diese opulente Personalausstattung ließ den Grealish-Transfer von Anfang an seltsam erscheinen. Offensive Außenspieler hatte Englands Meister schon vor seiner Ankunft im Überfluss. Grealish ist kein Puzzleteil, das der Verein dringend brauchte, sondern eine Luxus-Anschaffung, wie das dritte Ferienhaus oder der vierte Sportwagen.

Manchester City erlag dem Starkult um den bei der EM im vergangenen Jahr gefeierten Grealish. Wichtiger wäre nach dem Abschied von Sergio Agüero aber ein echter Torjäger gewesen. Das zeigten wieder einmal die vielen verschleuderten Chancen beim 2:2 zuletzt gegen Liverpool. Doch die knapp 160 Millionen Euro, die Tottenham Hotspur für Harry Kane forderte, wollte Manchester City nicht aufbringen. Man hatte schon eine Rekordsumme für Grealish gezahlt.

Von Hendrik Buchheister/RND