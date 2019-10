Rostock

Spätestens als Mauricio Marin im Auftaktkrimi gegen Science City Jena vor knapp zwei Wochen zwei Dreier in Folge zum 40:29 im gegnerischen Korb versenkte, ahnten die Basketball-Fans der Rostock Seawolves, wen Teammanager Jens Hakanowitz im Sommer da an Land gezogen hatte. Am Ende holte der Shooting Guard 21 Punkte, wurde bester Werfer seines Teams. Zum Sieg reichte es allerdings nicht.

Das soll sich heute Abend (19.30 Uhr, Stadthalle) im Heimspiel gegen die Nürnberg Falcons ändern. „Wir brennen natürlich darauf, den ersten Heimsieg zu landen. Die kommende Aufgabe wird aber wieder sehr schwierig“, meint Marin, der in der Saison 2015/16 im Trikot der Nürnberger auflief.

Dass im vergangenen Zweitliga-Jahr in der Hauptrunde nur sechs Spiele daheim gewonnen werden konnten, davon hatte der erstliga-erfahrene Marin bereits gehört. Von so einer Serie sind die Rostocker nach erst einer gespielten Partie noch weit entfernt. „Zumal es ein fast komplett neues Team ist und ehrlich gesagt interessiert mich diese Statistik nicht“, verdeutlicht er schmunzelnd. Dennoch ist ein früher Heimsieg das Ziel.

Da die Seewölfe am vergangenen Wochenende spielfrei hatten, gab es genügend Zeit zur Regeneration. „Das hat uns geholfen, dass eine oder andere noch zu trainieren und zu korrigieren. Allerdings hätte ich auch nichts dagegen gehabt, wenn wir die Pleite sofort wieder hätten gut machen können“, sagt Marin.

Der 25-Jährige hat sich schnell in seinem neuen Team zurechtgefunden. Die Seawolves sind seine sechste Profistation. Seinen ersten Vertrag unterschrieb der damals 18-Jährige bei keinem geringeren Klub als dem FC Bayern München. Da kam er vorwiegend in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nach seinem späteren Engagement in Nürnberg heuerte er in Tübingen, Gießen und Jena an.

Dabei war sein Weg ins Profitum nahezu makellos. Schon mit sechs Jahren startete der Berliner das Training mit dem orange-farbenen Leder. Mit elf Jahren wurde er das erste Mal in die Berlin-Auswahl berufen. Wenige Jahre später lief er das erste Mal in der U-16-Nationalmannschaft auf, durchlief im Anschluss alle U-Mannschaften. „Spätestens mit der Einladung in die U16 wusste ich, dass dieser Weg der richtige sein kann“, blickt der im Stadtteil Moabit aufgewachsenen Bundeshauptstädter zurück.

Mit seiner sportlichen Entwicklung ist Mauricio Marin durchaus zufrieden. Den Wechsel zurück in die zweite Liga sieht der Drei-Punkte-Spezialist keineswegs als Rückschritt. „Für mich war wichtig, bei einem ambitionierten Klub mit einem guten Programm wieder mehr Verantwortung übernehmen zu können. Und wer weiß, wohin mich und uns der Weg in dieser Saison führt“, sagt Marin.

Das vorrangige Ziel ist zunächst das Erreichen der Play-offs und „danach können wir uns neue Ziele setzen.“ Dazu müssen aber Punkte gesammelt werden. In der Vorsaison waren es 32, die zum Einzug in die Runde der letzten Acht reichten. Die ersten beiden auf den Weg dorthin soll es heute Abend geben.

Von René Warning