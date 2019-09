Bad Doberan

Für Stürmer André Grenz von Landesligist Doberaner FC wird die Partie in der zweiten Runde des Fußball-Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern gegen Drittligist FC Hansa Rostock zum vorgezogenen Geburtstagsgeschenk, denn am Sonntag wird er seinen 30. Ehrentag feiern. Viele Freunde werden schon am Freitag am Spielfeldrand dabei sein und die Daumen drücken. Die Begegnung soll um 17.30 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Am Busbahnhof angepfiffen werden. Im OZ-Interview verrät Grenz, worauf es gegen die Rostocker ankommen wird, worauf er sich am meisten freut und weshalb er trotz einiger Anfragen immer in Bad Doberan geblieben ist.

Welche Bedeutung hat das Pokalspiel gegen den FC Hansa Rostock für Sie?

André Grenz: Der Fußball hat generell eine große Bedeutung für mich. Ich spiele unglaublich gerne. Ein Pflichtspiel mit der eigenen Mannschaft gegen den FC Hansa zu bestreiten, das wird ein absoluter Höhepunkt.

In der Sommervorbereitung haben Sie für die OZ-Sportbuzzer-Auswahl gegen Hansa gespielt. Was nehmen Sie von damals mit in die anstehende Partie?

Wir werden nicht viel Zeit haben, müssen immer hellwach sein, viel reden und kompakt verteidigen, denn die Gegner sind sehr flink und spielen viel schneller als unsere Ligakontrahenten.

Dass Ihr Team auf Konter setzen wird, dürfte Ihnen mit Ihrer Schnelligkeit sehr entgegenkommen, oder?

Das stimmt. Generell liegen uns Pokalspiele gegen höherklassige Kontrahenten. Ich hoffe, dass wir einige Ballgewinne haben werden, aus denen heraus wir gut kontern. Vielleicht gelingt mir dann ja auch ein Tor. Wenn ja, mal gucken, was es nutzt.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Ich finde es toll, dass wir in Bad Doberan spielen dürfen, dann noch unter Flutlicht und vor vielen Zuschauern. Das wird ein einmaliges Erlebnis.

Seit Jahren sind Sie der beste DFC-Torschütze, haben in der vergangenen Landesliga-Saison sogar 41 Mal getroffen. Warum sind Sie nie gewechselt, um höherklassig zu spielen?

In Bad Doberan und beim DFC fühle ich mich pudelwohl und weiß, was ich an den Leuten habe. Trainer Ronny Susa kenne ich seit meiner Zeit bei den ­A-Junioren des Vereins. Seit der Vereinsgründung 2011 spiele ich für den Doberaner FC und hatte nie Wechsel­gedanken. Vorher hatte ich in Schwaan gespielt. Seit einem Jahr bin ich stolzer Papa und muss noch mehr Fußball und Familie unter einen Hut bekommen. Daher passt es in Bad Doberan gut.

Von Tommy Bastian