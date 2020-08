Rostock

Schon der Name verrät es: Delfine fühlen sich nun einmal im Wasser am wohlsten. Deshalb hatten die Dolfins, die Drittiga-Handballerinnen vom Rostocker HC auch keinerlei Probleme damit, einfach mal die Sportart zu wechseln und sich als Paddlerinnen auszuprobieren. Die Kanutour auf der Warnow am vergangenen Sonnabend diente ebenso wie die Radtour nach Lage der Teambildung im Rahmen der Vorbereitung auf das Abenteuer 3. Liga. Und Abwechslung kann angesichts der langen Vorbereitungszeit auch nicht schaden. Am kommenden Sonnabend aber wird wieder Handball gespielt. Ab 14 Uhr bestreiten die Dolfins gegen Preussen Reinfeld, ein Team aus der Schleswig-Holstein-Liga, ihr erstes Testspiel in der Fiete-Reder-Halle. 100 Zuschauer sind zur Partie zugelassen.

Von Verein