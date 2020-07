Drachencrews segeln sich warm für WM 2021

Kühlungsborn

Den Drachenseglern geht es wie Athleten in vielen anderen Sportarten. Die Saison, die sonst durch zahlreiche Regatten geprägt ist, liegt wegen der Corona-Pandemie ziemlich auf Eis. Wer segeln will, ist da eher auf sich allein gestellt.

Drachen WM 2021 rückt ins Visier

Umso mehr rückt die Weltmeisterschaft 2021, die vom 13. bis 18. Juni auf dem Ostseerevier vor Kühlungsborn ausgetragen wird, ins Visier der Drachen-Klassenvereinigung. So teilt diese im Fachportal IBN-online mit, dass die Organisatoren der Drachen WM 2021 für diesen Sommer eine kleine Warm-up-Serie ins Leben gerufen haben. Insgesamt sind drei Veranstaltungen an Wochenenden vorgesehen, bei denen jeweils ein Eventsieger ermittelt wird. Das erste Warm-up findet am 25. und 26 Juli statt, das zweite folgt Mitte August und das dritte Rennen ist am ersten Septemberwochenende geplant. Jeweils freitags vor dem Warm-up wird den Teilnehmern ein freies, aber organisiertes Training angeboten.

Keine Veranstaltungen an Land

„Es wird kein großes Event werden. Auf öffentlichkeitswirksame Veranstaltungen an Land wird wegen Corona bewusst verzichtet. Es haben sich etwa zehn Crews für das War,-up angemeldet“, informiert Dr. Peter Menzel vom WM-Organisationsteam und ergänzt: „Für die Segler ist es in der wettkampfarmen Zeit sicher eine willkommene Abwechslung, bei der sie sich schon mal mit dem Revier vertraut machen können.“

Ebenso wichtig sei es, dass externe Sponsoren den Austragungsort Kühlungsborn schon mal kennenlernen können. „Für Kühlungsborn und die WM im nächsten Jahr ist es eine gute Werbung“, findet Menzel.Die knapp neun Meter langen und 1,95 Meter breiten Drachen werden von dreiköpfigen Crews gesegelt. Wegen ihrer Beliebtheit unter Adligen besonders in Skandinavien wird die Bootsklasse beiläufig auch als „Königsklasse“ bezeichnet. Info: www.dragon-kuehlungsborn.de

Von Rolf Barkhorn