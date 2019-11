Rostock

Die Nachwuchsteams des EBC Rostock kamen am vergangenen Wochenende nicht mehr aus dem Feiern heraus. Während am Samstagabend die 2. Herrenmannschaft gegen den Walddörfer Sportverein ( Hamburg) ihren vierten Sieg in der 2. Regionalliga Nord feierte, konnte die U19 in der Nachwuchs-Basketball-Bundesliga ( NBBL) ihren zweiten Erfolg in Serie bejubeln. Gegen Science City Jena siegte das Team um die Jungprofis Nicolas Buchholz und Filip Skobalj souverän 82:59. Die U16 machte es gleich zwei Mal so gut. Am ersten Doppelspieltag der Jugend-BBL-Saison (JBBL) gewannen sie sowohl gegen die Hamburg Towers als auch die Eisbären Bremerhaven.

Walddörfer SV Hamburg – EBC II 87:101 (43:45):Dieser Sieg war wichtig für den Tabellendritten, der einen direkten Kontrahenten um die Spitzenplätze vorerst hinter sich lässt. Denn das Saisonziel ist klar formuliert. „Wir wollen in die 1. Regionalliga Nord aufsteigen, um den Leistungsabstand zwischen den Seawolves und dem Reserveteam zu verringern“, verdeutlicht Vereinschef André Jürgens.

Dafür wurde vor der Saison mit Samuel Williams extra ein sprunggewaltiger Spielmacher aus den USA verpflichtet. Er war gegen die Elbestädter mit 22 Punkten erfolgreichster Werfer beim EBC. Ihm zur Seite stehen der frühere Profi-Center Daniel Lopez, Justas Rimkus, Richard Schröder und Redas Valiukas. Alle anderen Akteure werden jedes Wochenende aus der U19 rekrutiert.

Der Aufsteig wird vermutlich hart umkämpft sein. Denn mit je einer Niederlage aus fünf Spielen liegen derzeit vier Teams punktgleich mit acht Zählern an der Spitze. „Wir gehen davon aus, dass vor allem Cuxhaven eine sehr gute Rolle in der Liga spielen wird. Umso ärgerlicher, dass wir das direkte Duell verloren haben (81:89/d.Red.)“, hadert André Jürgens.

Doch die Saison ist noch lang. Das Rückspiel gegen Cuxhaven könnte den Ausschlag Richtung Aufstieg geben. Am Sonntag allerdings will die Seawolves-Reserve ihre gute Form gegen den TSV Bargteheide bestätigen. Im Trainingszentrum Bargeshagen empfangen sie ab 16 Uhr den Liga-Zehnten.

Seawolves Juniors ( NBBL) – SC Jena 82:59 (41:26):Der Sieg gegen die Thüringer war für das Team von Mladen Ljiljanic der zweite in Folge. Nach der Auftaktpleite gegen die Hamburg Towers (77:80) gab es zunächst einen 102:85-Erfolg gegen Rasta Vechta, ehe nun die Jenaer die Spielstärke der Rostocker zu spüren bekamen.

Toni Nickel, der mit 18 Zählern die zweitmeisten zum Erfolg beisteuerte, war zufrieden mit der Leistung seines Teams. „Wir haben nicht gut begonnen, dann aber das Tempo deutlich angezogen und uns schnell mit mehr als 20 Punkten abgesetzt. Am Ende hätten wir auch höher gewinnen können“, meint das Nachwuchstalent.

Seine Mannschaft startet in dieser Spielzeit in der Hauptrunde A mit acht Klubs und kann nicht aus der NBBL absteigen. Die sechs besten Teams der Gruppe qualifizieren sich dann für die Play-offs. Für den Siebt- und Achtplatzierten ist die Saison vorzeitig beendet. In der folgenden Saison würden die letzten beiden Mannschaften in der Hauptrunde B starten. Dort wiederum können zwei Teams in die A-Runde aufsteigen und zwei Teams aus der NBBL absteigen.

Seawolves Youngster (JBBL) – Eisbären Bremerhaven 85:69 (40:27): In einer kleinen Staffel mit gerade einmal sieben Teams müssen die Rostocker Dritter werden, um sich für die Hauptrunde zu qualifizieren. Die Serie wird in Hin- und Rückrunde ausgetragen. Damit hatten sie auch vorzeitig den Klassenerhalt gesichert. Ansonsten müssen sie sich in der Relegation behaupten.

Bislang sieht es gut aus für die U16 des EBC. Mit dem Sieg gegen Bremerhaven gelang den Nachwuchstalenten der zweite Erfolg innerhalb von drei Tagen. Am vergangenen Donnerstag gewannen sie bereits gegen die Hamburg Towers. In der Elbestadt drehten die JBBL-Akteure einen knappen Halbzeit-Rückstand (35:38), gewannen letztlich verdient 70:61.

Damit rangieren die Ostseestädter auf dem vierten Tabellenplatz, liegen mit sechs Zählern zusammen mit Bramfeld (2.) und den Towers (3.) punktgleich hinter Spitzenreiter Baltic Sea Lions.

Von René Warning