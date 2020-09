Dassow

Lea Sophie Friedrich ist das neue Sportidol in Deutschland. Nach vier WM-Titeln und einem Weltrekord als Juniorenfahrerin gewann sie im Februar auf der Bahn in Berlin bei den Frauen zwei Regenbogentrikots. Das alles im Alter von gerade einmal 20 Jahren. In ihrer Heimatstadt Dassow können sie das kaum fassen. Die Begeisterung dort ist riesengroß. Ingo Eichberg, ihr erster Trainer, hat zusammen mit Johannes Keuchel für Lea Sophie Friedrich einen Song aufgenommen, der auf der Internetseite des SV Dassow 24 steht und auch auf YouTube zu hören ist.

Weltcup-Sieger Keuchel vertont Friedrich-Lied

„Ich habe mich wahnsinnig über dieses Lied gefreut“, meinte die Doppel-Weltmeisterin vom Schweriner SC am OZ-Telefon. Die Freude sei deshalb so groß, weil hier vieles zusammenpassen würde. Allein die Vorgeschichte klingt schon ziemlich unglaublich. „Als ich mit dem Radsport begann, hatte Ingo gesagt, dass er über mich ein Lied schreibt, wenn ich mal Weltmeisterin werde. Ich habe damals niemals daran gedacht, dass ich das mal werde. Ich war ja auch gerade erst elf Jahre alt“, so Lea Sophie Friedrich. Dazu kam, dass Johannes Keuchel auf dem Schlagzeug Ingo Eichberg, der singt und auf der Gitarre spielt, begleitet. „Das finde ich richtig cool“, so die sympathische junge Frau. Denn beide kennen sich noch aus gemeinsamen Zeiten beim Schweriner SC, wo der heute 25-jährige Keuchel als Nachwuchstalent vom SV Dassow 24 durchstartete und als Juniorenfahrer 2013 sogar Weltcup-Sieger wurde. Er vertonte auch das Lied und brachte es auf einen USB-Stick.

Aufnahmen von den Anfängen als Radsportlerin

Und was sagen Familie und Freunde zu dem Lied? „Alle finden ihn toll und haben ihn bisher nur gelobt“, so Friedrich. Sicher auch, weil es mehr als nur ein guter Song ist. So sind in dem knapp vierminütigen Video auch Aufnahmen von Lea Sophie Friedrich aus ihren Anfängen als Radsportlerin bis hin zu den jüngsten Erfolgen zu sehen.

Musikalisch ist die Radrennfahrerin aus der Stepenitzstadt auch. Als Kind hatte die heutige Bahn-Spezialistin bei der Musikschule Fröhlich Akkordeon-Unterricht bekommen. Das war allerdings nur von kurzer Dauer. Dann begann die Radsport-Karriere und es blieb keine Zeit mehr dafür. Sonst würde man die Dassowerin heute wahrscheinlich öfter bei Konzerten als auf dem Lattenoval sehen.

Im Training oder bei Wettkämpfen ist es Bass- oder Rap-Musik, die sie da am liebsten hört. Der Konkurrenz bleibt dann oft nur das Nachsehen oder die Bewunderung über hausragende Leistungen. So wie jetzt vor wenigen Tagen, als Lea Sophie Friedrich bei der Kaderüberprüfung in Cottbus über 500 Meter fliegend die Wahnsinnszeit von 28,6 Sekunden fuhr. Das bedeutete inoffiziellen Weltrekord. Nie war eine Frau schneller als die Dassowerin. Die bisherige Bestzeit hatte die seit 2018 bei einem Trainingsunfall querschnittsgelämte elfmaligen Weltmeisterin und Doppel-Olympiasiegerin Kristina Vogel mit 28,9 Sekunden gehalten.

Die Doppel-Weltmeisterin Friedrich ist somit auch zum Ende des Jahres in einer Top-Form. Diese braucht sie auch, um bei der U 23-Europameisterschaft vom 9. Bis 13. Oktober im italienischen Forli erfolgreich zu sein. Das ist ihr nächstes Ziel. In einem Jahr, das für Lea Sophie Friedrich mit dem Paukenschlag von zwei Titel bei der Heim-WM in Berlin begann und in dem es jetzt sogar einen Song über sie gibt.

https://www.youtube.com/watch?v=16exHc6Im2s

Von Dirk Hoffmann