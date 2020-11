Eishockey: Piranhas scheitern in Verlängerung

v.l.: Goalie Nick Jordan Vieregge 29, Dresden rettet gegen Filip Stopinski Rostock, Dresdner Eislöwen gegen Rostock Piranhas, Testspiel, Freundschaftsspiel, Vorbereitungsspiel, Eishockey, Dresden, Eisloewen, DEL2, DEL 2, Saison 2020/2021, Eishalle EnergieVerbund Arena im Ostragehege, 16.10.2020, *** v l Goalie Nick Jordan Vieregge 29, Dresden saves Rostock against Filip Stopinski, Dresden ice lions against Rostock Piranhas, test match, friendly match, preparation game, ice hockey, Dresden, Eisloewen, DEL2, DEL 2, season 2020 2021, Eishalle EnergieVerbund Arena in Ostragehege, 16 10 2020, Quelle: Lutz Hentschel via www.imago-images.de