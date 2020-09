Elite der Enduro-Klasse trifft sich in Rehna

Rehna

Die Vorfreude ist groß, die Anspannung, dass alles klappt, ebenfalls. Am Sonnabend gehen in Rehna die besten Endurofahrer Deutschlands bei der Internationalen Deutschen Enduromeisterschaft an den Start. „Wir freuen uns sehr, dass wir nach vielen Problemen während der Coronakrise die 68. Auflage der traditionellen Veranstaltung „Rund um Rehna“ durchführen können“, sagt Torsten Gumz, Vorsitzender des MC Rehna.

Bereits zum zweiten Mal ist es dem Verein gelungen, Endurofahrer mit klangvollen Namen nach Nordwestmecklenburg zu holen. Mit dabei sind auch Enduristen aus Polen, Österreich, Großbritannien und Neuseeland. Insgesamt gehen bei der 68. Auflage „Rund um Rehna“ 300 Fahrer an den Start – laut Aussage von Torsten Gumz 30 mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr.

Bei den Läufen um die Deutsche Enduro-Meisterschaft geht es in den Klassen E1, E2, E3 und Junioren um Punkte, beim Enduro-Pokal sind Fahrer aus acht Klassen am Start, beim ADAC Enduro-Cup sind es neun, bei den Rennen um die Landesmeisterschaft Mecklenburg-Vorpommern acht Klassen.

Neuseeländer Mac Donald ist der Topstar in Rehna

Topstar bei der Internationalen Deutschen Enduro-Meisterschaft in Rehna ist Hamish MacDonald. Der Neuseeländer aus Christchurch ist amtierender Junioren-Weltmeister. Für Rehnas Vereinschef Torsten Gumz zählen auch Vorjahressieger Davide von Zitzewitz (Klasse E2/ Karlshof) und der deutsche Meister Dennis Schröter (Klasse E3/ Crinitz) zu den Favoriten auf den Championatssieg (Sieger aller Klassen). Björn Feldt (Klasse E3) vom MC Grevesmühlen ist der einzige Mecklenburger bei der DM. Für den mehrfachen Enduro-Landesmeister ist es ein Heimrennen, Feldt wohnt nur fünf Kilometer entfernt von Rehna – in Roduchelstorf. „Ich bin super glücklich, dass es endlich losgeht. Und dann noch vor der Haustür, das ist immer etwas Besonderes. Mein Ziel ist ein Podiumsplatz. Aber klar ist auch, dass ich nicht so richtig weiß, wo ich stehe nach der langen Coronapause.“

Chancen auf einen Platz auf dem Treppchen rechnen sich auch die für den MC Rehna startenden Schleswig-Holsteiner Tilmann Krause (Klasse E2/ Groß Niendorf) und Senioren-Europameister Arne Domeyer (Klasse E2/ Schmalfeld) aus. Beim Enduro-Pokal ruhen die Hoffnungen der Gastgeber auf Julian Schramm (Klasse E2B/ Lübeck) und Lokalmatador Nils Teegen (Jugend-Cup/ Rehna).

Auftaktrennen für deutsche Meisterschaft

Die Läufe in Rehna sind der Auftakt der diesjährigen deutschen Meisterschaft, da die ersten beiden Rennen wegen der Coronakrise abgesagt werden mussten. „Seit acht Wochen läuft die Vorbereitung. Dazu zählen das Mähen des Rasens, das Ausschildern der Strecke und das Einholen von Genehmigungen bei den Behörden“, erzählt MC-Vereinschef Torsten Gumz. Der Startschuss für die Internationale Deutsche Enduromeisterschaft in Rehna erfolgt um 8 Uhr auf dem Reitplatz. Anschließend geht es für die Fahrer auf die rund 60 Kilometer lange Strecke rund um die Radegaststadt, die sie drei bzw. vier Mal (ja nach Meisterschaft) absolvieren müssen. Pro Runde geht es für die Enduristen bei zwei Sonderprüfungen (auf einem Acker und einer Wiese sowie auf einer ehemaligen Apfelplantage und einem Acker) dann um die schnellsten Zeiten im Gelände.

