Hannover/Rostock

Die Drittliga-Handballer des HC Empor Rostock haben am Sonnabend eine Hitzeschlacht beim HSV Hannover mit 31:27 (12:11) für sich entschieden. Bei unglaublichen 50 Grad in der alten Misburg-Sporthalle war schon das Zuschauen eine Tortur. „In der Kabine war es noch heißer, so dass sogar ich unter die Dusche musste“, so Till Wiechers. Umso zufriedener war der Empor-Coach, dass seine Mannschaft kühlen Kopf bewahrte und die Auswärtsaufgabe „letztlich souverän“ löste. Die Hausherren versuchten, das Angriffsspiel der Gäste mit einer unkonventionellen, sehr offensiven Abwehr entscheidend zu stören – am Ende ohne Erfolg.

Insgesamt überzeugten die Rostocker mit einer geschlossenen Teamleistung, was auch ein Blick auf die Statistik bestätigt. Zehn Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein – am treffsichersten zeigte sich Neuzugang Jonas Ottsen, der den Ball siebenmal im HSV-Gehäuse versenkte.

Dafür schluderten die Gäste erneut mit ihren Siebenmetern. Nachdem Nick Witte (2) und Felix Mehrkens bis zur 23. Minute bereits dreimal vom Punkt gescheitert waren, übernahm Jaris Tobeler die Verantwortung – und traf zweimal (33./ 36.). Der 18-jährige U-20-Vizeweltmeister gehörte am Ende erneut zu den Besten im Empor-Team. „Unglaublich“, staunte Wiechers, „der Junge hat im Sommer so gut wie keine Handballpause gehabt.“

Der Jüngste auf dem Feld war Tobeler am Sonnabend allerdings nicht. Weil der vor einer Woche überragende Torhüter Robert Wetzel mit Leistenproblemen passen musste, nahm der 17-jährige A-Jugend-Keeper Willi Langer auf der Bank Platz und kam bei einem Siebenmeter zu seinem Drittliga-Debüt.

Von Burkhard Ehlers