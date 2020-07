Dortmund/Rostock

Gestern Vormittag hatten die Teams der 3. Handball-Liga in wesentlichen Punkten Gewissheit: Die Spielkommission hat während ihrer Tagung am Sonnabend den Saisonbeginn der Männer auf Anfang Oktober (3./4.10.) festgelegt, die Frauen starten zwei Wochen später in die neue Spielzeit. Eine offizielle Bestätigung der Staffeleinteilung (siehe Kasten) durch den Deutschen Handballbund steht noch aus, ist allerdings Formsache.

Größte Überraschung: Das durch Corona auf 72 Mannschaften angewachsene Männer-Feld – es gab keine Absteiger – geht in vier Staffeln à 18 Teams an den Start. Als „Wahnsinn“ bezeichnet das Till Wiechers, der Trainer des HC Empor Rostock, der als einer der Favoriten ins Rennen geht. „Es ist zwar, wie es ist, aber das ist die härteste Staffel, die ich je erlebt habe“, sagt der 37-Jährige. Er sieht eine immense Belastung auf seine Spieler zukommen und findet deshalb: „Sechs Staffeln mit je zwölf Mannschaften wären besser gewesen.“Mehrheit der Vereinewar für die große Lösung

Dem kann sich der verantwortliche Männer-Spielleiter Andreas Tiemann durchaus anschließen, verweist jedoch darauf, dass sich die große Mehrheit der Vereine – „weit über 80 Prozent“ – für diese Lösung ausgesprochen habe. Dennoch gibt Steffen Fischer, der Coach von Aufsteiger Stralsunder HV, zu bedenken: „18er-Staffeln lassen keine Lücken im Spielplan. Was passiert, wenn es tatsächlich eine zweite Corona-Welle gibt? Spielt die dritte Liga dann im nächsten Jahr mit 100 Mannschaften?“ Ansonsten freut sich Fischer auf die neue Liga, auf ein Wiedersehen mit alten Freunden in Halle, Magdeburg und Leipzig sowie auf die Derbys gegen Empor und die Mecklenburger Stiere Schwerin. Drei junge Neuzugänge sollen dabei helfen, in Liga drei zu bestehen: Maximilian Mißling (21 Jahre/von der HSG Ostsee), Fabian Haasmann/20/ HC Empor Rostock) und Linus Skroblien/22/ Füchse Berlin II).

Konsolidierung steht beiden Stieren an erster Stelle

Nach einer enttäuschenden Saison 2019/20 wollen sich die Mecklenburger Stiere Schwerin in der neuen Spielzeit vor allem erst einmal konsolidieren – auch wirtschaftlich. Das ist das Ziel des seit Anfang März amtierenden neuen Geschäftsführers Patrick Bischoff, das er gemeinsam mit Trainer Norbert Henke angeht. Darüber hinaus ist Bischoff froh, dass es jetzt Sicherheit gibt, wann es wieder losgeht. Die Stiere werden ihre Heimspiele „oft“ in der Palmbergarena austragen, die Derbys gegen Rostock und Stralsund werden aber „auf jeden Fall“ in der Sport- und Kongresshalle stattfinden.

Die 60 Drittliga-Frauenteams werden ihre Saison in fünf Zwölfergruppen spielen. In der Staffel Nord-Ost sind mit dem Rostocker HC und dem SV Grün-Weiß Schwerin erstmals wieder zwei Mecklenburger Vereine mit von der Partie, die als Nachrücker aus der abgebrochenen Oberliga-Saison aufgestiegen sind. „Das werden weite Reisen quer durch Norddeutschland“, stellt RHC-Trainerin Ute Lemmel nach einem Blick auf die Landkarte fest. Sportlich sei die Staffel schwer einzuschätzen. Die 57-Jährige setzt groß Hoffnung auf Neuzugang Martina Corkovic – eine 27-jährige Kroatin mit Erstliga-Erfahrung. Sorgen bereitet ihr dagegen der frühe Trainingsbeginn am heutigen Montag – 13 Wochen vor dem Saisonstart.

Die grün-weißen Schwerinerinnen haben sich den dritten Platz in der abgebrochenen Oberliga-Saison durch eine starke Rückrunde verdient und die Nachrücker-Chance genutzt, als sie sich bot. „Jetzt wollen wir das Beste draus machen“, sagt Trainer Steffen Franke, der ein Luxusproblem hat: „Wir müssen die Spieltage der Jugend-Bundesliga unterbringen.“ Dazu gibt es eine Spielgemeinschaft mit Handballerinnen aus Rostock, Wismar und Stavenhagen.

Die Spielkommission der 3. Liga musste bei ihren Planungen auch davon ausgehen, dass die Partien mit Publikum stattfinden können, sofern das die weitere Entwicklung der Corona-Pandemie ermöglicht und entsprechende Hygienekonzepte vorliegen. „Wir starten später in die Saison, aber wir haben in den vergangenen Wochen verschiedene Szenarien entwickelt, so dass ein derzeit bestmögliches Fundament geschaffen ist“, erklärt Andreas Tiemann.

Übrigens: Bei den Frauen werden nur drei der fünf Staffelsieger in die 2. Handball-Bundesliga aufsteigen. Bei den Männern sind es zwei von vier, so dass der Hin- und Rückrunde eine Relegation folgen wird.

