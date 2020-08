Kaltenkirchen

Nach fünf Monaten Pause wegen der Corona Pandemie wurde die zweite von nunmehr sechs Fahrten um die Enduro-Landesmeisterschaft MV ausgetragen (die geplanten Fahrten in Vellahn, Fürstenwalde und Teterow wurden abgesagt). Gleichfalls erfolgte eine Wertung um den ADAC-Cup.

Weniger als die Hälfte der Fahrer erreichte die Wertung

Von den 171 Teilnehmern kamen nur 80 Fahrer in die Wertung, begründet auch durch die fehlende Wettkampfpraxis, die durch Trainingseinheiten bei vielen Fahrern nicht ausgeglichen werden konnte. Am besten kamen damit die ersten Fünf in der Championatstageswertung, Tilman Krause ( Rehna), Björn Feldt ( Grevesmühlen) Lane Heims ( Boizenburg), Nils Teegen ( Rehna) und Christoph Lessing ( Woltersdorf) klar. Die drei Ersten belegten diese Plätze auch in der Sportfahrerwertung.

In der Gesamtwertung des Championats führt nunmehr Tilman Kraus punktgleich vor Björn Feldt. In der Sportfahrergesamtwertung liegt weiter Feldt vorne. Nils Teegen gewann in der E1 und Christoph Lessing in der E2. Beide liegen auch in der Gesamtwertung vorn. Der Fürstenwalder Toralf Daugs behauptet die Führung in der E3 und Tagessieger in der Senioren 40+ wurde Sascha Grimm aus Kaltenkirchen, aber gesamt führt weiter der Woltersdorfer Thomas Wolter. Die Klassiker absolvierten bei den schweren Bedingungen nur eine Wertungsrunde. Ralf Dohs vom EMX Team Rostock siegte, aber in der Gesamtwertung führt weiter Olaf Behncke aus Boizenburg.

Karsten Peter ist bester Hobbyfahrer

Bester bei den Hobbyfahrern um den Landespokal bleibt weiter Karsten Peter vom MC Wogast. Bei den Mannschaften führt weiterhin ungeschlagen das Thema Rehna 2 mit den Fahrern Dallmann, Krause, Lamche und Teegen vor Boizenburg 1 und Woltersdorf 2. Nächster Höhepunkt sind die Internationalen deutschen Meisterschaften, in rund zwei Wochen in Rehna. Auch dort geht es dann mit um Punkte für die Landesmeisterschaft.

Von Horst Kaiser