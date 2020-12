Enrico Neitzel: Anruf von Zachhuber war für mich ein Sechser im Lotto

Rostock

Der gebürtige Wolgaster kommt überraschend schnell zum Lebenskapitel FC Hansa Rostock, ganz so, als hätte er geahnt, dass die wohl prominenteste Station in seiner Spielerlaufbahn ein Thema werden würde. „Das hier ist im Grunde das einzige, was mir von damals geblieben ist“, sagt Enrico Neitzel und verweist dabei auf einen in der Ecke der Küche stehenden Kaffeevollautomaten. „Die zuckt ab und zu etwas rum, ist wohl auch in die Jahre gekommen“, schmunzelt der inzwischen 43-jährige ehemalige Hansa-Stürmer.

Misst man den Wert der Zeit beim FC Hansa Rostock an den blanken Zahlen, so hätte Neitzel auf dieses Kapitel seiner Karriere sicherlich verzichten können. Lediglich zehn Einsätze und zwei Tore zwischen 2009 und 2011 stehen da zu Buche, allerdings auch der erste Abstieg des Ostseeclubs in die 3. Liga und die damals wohl nicht von allen erwartete, sofortige Rückkehr in die 2. Bundesliga.

Es reifte bei Enrico Neitzel in diesem Jahr jedoch auch die Gewissheit, dass es sportlich für ihn wohl nicht mehr zur ganz großen Fußballbühne reichen wird. „In der Zeit bei Hansa fingen meine muskulären Probleme aus früherer aktiver Zeit wieder an. Die waren zwischenzeitlich verschwunden, seitdem ich beim FC Schönberg gespielt hatte.

Anscheinend hatten meine Schmerzen etwas damit zu tun, wo ich spiele und ob ich mich dort auch wohlfühle. Das war in Schönberg der Fall und bei Hansa eben nicht.“

Erfolgreichste Zeit als Stürmer beim FC Schönberg

Dabei schien sich zunächst alles sehr gut für ihn zu entwickeln. Seine erfolgreichste Zeit als Fußballer hatte Neitzel ohne Frage zwischen 1999 und 2003 beim FC Schönberg. 100 erzielte Tore in 127 Partien, dazu mehrfacher Landespokalsieger, Torschützenkönig der Oberliga Nord-Ost mit 35 Toren und Aufsteiger in die Regionalliga. „Viel wichtiger war für mich, dass meine muskulären Probleme aufhörten, die hätten für mich fast das Karriereende bedeutet“, erinnert er sich.

Mit Rot-Weiß Erfurt in die 2. Bundesliga

2003 wechselte Neitzel dann zu Rot-Weiß Erfurt in die Regionalliga Süd, wo er und seine Frau „richtig heimisch“ wurden. „Rot Weiß Erfurt war das Maß aller Dinge, was das Teamplaying angeht. Sowas habe ich noch nie erlebt, dass sich die Spielerfrauen treffen, um das Spiel gemeinsam zu schauen. Es war eine richtig tolle Gemeinschaft, die unsdamals auch den Aufstieg in die 2. Bundesliga ermöglichte.“

Rot Weiß Erfurt wurde damals Zweiter hinter den Amateuren des FC Bayern, die immerhin unter anderem mit Spielern wie Paolo Guerrero oder Zvjezdan Misimovic recht prominent bestückt waren. „Der Aufstieg war einzig und allein dem tollen Teamgeist zu verdanken. Alle anderen Mannschaften in der Liga waren personell deutlich besser besetzt“, resümiert Neitzel.

Dem Zweitligajahr in Thüringen folgte der sofortige Wiederabstieg mit dem Team und Neitzel wechselte wieder zurück an die Ostsee, diesmal nach Lübeck. Nach einem ersten durchwachsenen und einem zweiten enttäuschenden Jahr beim VfB ging es 2007 zu den Kickers nach Emden, die damals in der Regionalliga spielten.

Mit Emden die neue 3. Liga „gegründet“

„In einer Stadt wie Emden heißt es Hopp oder Top. Entweder du kommst dort zu einhundert Prozent klar oder du bist nach kurzer Zeit wieder weg“, weiß der Fußballer aus seiner Zeit in Ostfriesland.

Dann ergänzt er augenzwinkernd: „Ich bin quasi Gründungsmitglied der heutigen Dritten Liga“. Denn der Stürmer zeigte sich auch in Emden treffsicher und trug so zur Qualifikation der Kickers für die 3. Liga bei, die dort als Aufsteiger am Ende der Saison 2008/2009 den sechsten Platz belegten, wegen Lizenzproblemen aber in der Folgesaison wieder regional kickten.

„Dann kam der Anruf von Andreas Zachhuber und es sah so aus, als würde sich für mich ein Lebenstraum erfüllen. Ich kam wieder nach Hause und durfte beim FC Hansa Rostock spielen. Das war wie ein Sechser im Lotto“, erinnert sich Enrico Neitzel und ergänzt: „Kaum in Rostock angekommen, fingen die muskulären Probleme wieder an und ich war mehr auf der Tribüne als auf dem Platz“.

Bisher zwei Stationen als Trainer

Es fing die Zeit an, in der sich Enrico Neitzel ernsthafte Gedanken um seine Zukunft machte. Zwar gehörte er dem Kader an, der nach nur einem Jahr Drittklassigkeit wieder aufgestiegen war, gefühlt war es für ihn aber das sportliche Ende. „Ich wusste, dass ich früher oder später einen Job mit Festanstellung brauchte. Aufgrund meiner Kontakte bekam ich einen Arbeitsplatz in Rostock und konnte in Wismar dann meine Fußballerkarriere mehr oder weniger ausklingen lassen“, berichtet der gelernte Einzelhandelskaufmann.

Inzwischen ist Neitzel als Trainer längst Inhaber der B-Lizenz des DFB. So trainierte er 2014 das Verbandsligateam des FSV Bentwisch und wirkte zuletzt bis 2018 als Übungsleiter beim FC Mecklenburg Schwerin.

Tore schießt Neitzel noch immer. Als Spieler der Ü35 des SV Rethwisch (Kreisoberliga Warnow, Staffel IV) steht er mit sieben Treffern an vierter Stelle der Torjägerliste.

Von Christian Falkenberg