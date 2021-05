Rostock

Am Rande des Spiels des FC Hansa Rostock gegen den VfB Lübeck in der 3. Fußball-Liga sind von der Polizei zahlreiche Zwischenfälle hauptsächlich durch Verwendung von Pyrotechnik registriert worden. So waren im Verlauf eines Fanmarsches mit bis zu 3.000 Personen reichlich Feuerwerkskörper gezündet worden, wie die Polizei am Samstag berichtete. Dabei kam es auch zu Sachbeschädigungen und Angriffen auf Einsatzkräfte.

Am späten Samstagabend ab 23:00 Uhr wurden der Polizei mehrere Personengruppen im Rostocker Innenstadtbereich gemeldet, die offenkundig der Hansa-Fanszene zuzuordnen waren. Die alkoholisierten Personen sammelten sich gegen 23:30 Uhr mit bis zu 250 Personen im Bereich der Margaretenstraße und steckten dort einen mobilen Verkaufsstand in Brand. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr wurden diese mit Pyrotechnik und Flaschen angegriffen.

Fans zünden Mülltonnen-Barrikaden an

Aus der Personengruppe heraus wurden in der Folge an mehreren Orten im Bereich zwischen Margaretenstraße und Borwinstraße Barrikaden aus Mülltonnen errichtet und angezündet. Erst durch den Einsatz starker Polizeikräfte konnte der Bereich bis 02:30 Uhr geräumt und die Löscharbeiten der Feuerwehr ermöglicht werden. Im Verlauf der Ausschreitungen wurden neben dem Verkaufsstand etwa 20 Mülltonnen durch die Brände zerstört sowie mehrere geparkte PKW stark beschädigt. Das genaue Schadensausmaß ist noch unbekannt.

Weiterhin wurden zwei Einsatzfahrzeuge der Polizei mit den Schriftzügen „ACAB“ beschmiert. Gegen die unbekannten Täter wird ein Ermittlungsverfahren zum Verdacht des Landfriedensbruches aufgenommen. Zeitgleich mit dem Abschluss der Löscharbeiten wurde der Polizei ein Einbruch in das Ostseestadion gemeldet. Zeugenhinweisen nach sollen sechs Personen aus einem Technikbereich einen Gabelstapler sowie einen Golfcar entwendet haben. Den Zeugenaussagen nach wurden die Täter ebenfalls als Angehörige der Fanszene des F.C. Hansa beschrieben. Beide Maschinen konnten im nahegelegenen Barnstorfer Wald aufgefunden werden.

Polizist am Auge verletzt

Auch während des Spiels wurde vor dem Ostseestadion und auch auf dem von Fans genutzten benachbarten Leichtathletikstadion massiv Pyrotechnik verwendet. Nach der Partie drängten die Fans dann aus dem Leichtathletikstadion ins Stadion. Vereinzelt seien auch dabei Feuerwerkskörper in Richtung der Einsatzkräfte geworfen worden. Dabei sei ein Beamter am Auge verletzt worden.

Der FC Hansa war durch das 1:1 gegen die Lübecker am letzten Spieltag der Drittliga-Saison in die 2. Bundesliga aufgestiegen. Die Rostocker durften die Partie auf Grundlage von strengen Hygieneregeln vor 7500 Zuschauern bestreiten.

Bürgermeister Claus Ruhe Madsen hatte sich dafür eingesetzt, dass das Spiel vor Fans stattfinden kann. Er hoffte damit, mögliche wilde Aufstiegsfeiern der Anhänger ohne Einhaltung der Corona-Regeln verhindern zu können. Die Landesregierung in Schwerin hatte am Dienstag Fans im Stadion unter strengen Hygieneregeln zugelassen. Die Partie wurde als Hochsicherheitsspiel eingestuft und von den Sicherheitsbehörden so angegangen, als wäre die Arena mit 30 000 Zuschauern ausverkauft.

