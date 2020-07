Rostock

Hansa Rostock hat knapp eine Woche nach dem Saisonende den ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Flügelspieler Gian Luca Schulz kommt vom FSV Union Fürstenwalde aus der Regionalliga Nordost. Der 21-Jährige unterschrieb einen Zweijahresvertrag bis zum 30. Juni 2022.

Hansas Sportvorstand Martin Pieckenhagen ist voll des Lobes über den Neuling. „ Luca ist ein junger, hungriger Spieler, der seine Offensiv-Qualitäten bereits unter Beweis gestellt hat und in dem wir noch weiteres Potential sehen. Die Hansa-Fans können sich auf einen Spieler freuen, der sich kompromisslos in den Dienst der Mannschaft stellen wird“, sagt der ehemalige Profikeeper.

Schulz wurde bei Tennis Borussia Berlin ausgebildet und schnürte in der U19 die Töppen für Union Berlin. Der jüngere Bruder von Nationalspieler Nico Schulz ist auf der rechten Außenbahn aktiv und war in der vergangenen Saison bis zum Abbruch durch die Corona-Krise an 14 Toren beteiligt.

Gian Luca Schulz blickt schon gebannt auf seine Zeit bei den Ostseestädtern: „Ich freue mich riesig auf meine neue Herausforderung bei so einem großen Traditionsverein mit diesem enormen Support der Fans. Ich brauchte nicht zweimal überlegen, als ich von dem Interesse hörte und kann es nicht abwarten, vor dieser tollen Kulisse im Ostseestadion zu spielen! Ich werde meinen bestmöglichen Beitrag für die Mannschaft leisten und will dabei helfen, dass der Verein eine erfolgreiche Saison spielt.“

Von René Warning