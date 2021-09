Hansa Rostock: Neuer Aufsichtsrat gewählt – Verhandlungen über Stadionverkauf gehen weiter

Rostock

Mit einer deutlichen Mehrheit hat sich die Mitgliederversammlung des FC Hansa Rostock für weitere Gespräche des Vorstandes mit der Stadt Rostock über den Verkauf des Ostseestadions ausgesprochen. Allerdings waren nur 625 der aktuell 17 407 Vereinsmitglieder gestern der Einladung ins Ostseestadion gefolgt. Die Wahl des neuen Aufsichtsrates ergab zwei zwei personelle Veränderungen.

Der bisherige Chef des siebenköpfigen Gremiums, Rainer Lemmer, gehörte zu den fünf amtierenden Mitgliedern, die ihr Mandat behielten. „Ich bin sehr glücklich, weil auch ein großer Teil des bisherigen Aufsichtsrates wiedergewählt wurde. Das ist ein Zeichen, dass Kontinuität und gute Arbeit honoriert wurden“, sagt der 48-Jährige. Ob er weiterhin den Vorsitz behält, sollte noch am Abend beschlossen werden.

Wann fällt die endgültige Entscheidung über den Stadion-Verkauf?

Wiedergewählt wurden neben Lemmer auch Sebastian Eggert, Christian Stapel, Frank Schollenberger und Henryk Bogdanov. Neu im Aufsichtsrat sind der Unternehmer Michael Brügmann und der Steuerberater Immanuel Fuhrmann. Nicht wiedergewählt wurde der bisherige Vize Martin Ohde, der nun erster Nachrückkandidat ist. Torsten Jakob war nicht zur Wiederwahl angetreten. Zu weiteren Nachrückern wurden Anne Schäfer und Sven Moschner gewählt.

In Sachen Stadionverkauf bestätigten knapp 80 Prozent der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder, dass der Vorstand beziehungsweise die Geschäftsführung der Ostseestadion GmbH & Co. KG die Gespräche zum Verkauf des Ostseestadions mit der Hansestadt Rostock fortsetzt. „Die Bedingungen des Verkaufs sollen mit der Hansestadt Rostock abschließend verhandelt werden. Ziel ist es, dass die Mitglieder bei der nächsten Mitgliederversammlung über den Verkauf beschließen können“, teilte der Verein mit. Die nächste Mitgliederversammlung soll am 21. November in der Rostocker Stadthalle stattfinden.

14 Millionen Euro für Sanierungsmaßnahmen

„Wichtig war, dass wir den Mitgliedern in Gänze vorgestellt haben, was eigentlich die Idee hinter dem Ostseestadionverkauf ist. Mit welchen mittel- und langfristigen Problemen der Verein aufgrund des Stadions konfrontiert ist“, erklärte Vorstandschef im Anschluss an die knapp sechsstündige Veranstaltung. Ziel sei es, durch den Verkauf an die Hansestadt die große Schuldenlast loszuwerden und sich damit aus der Abhängigkeit der Obotritia Capital von Hansa-Investor Rolf Elgeti zu lösen. Zudem würde das Land die nötigen Sanierungsmaßnahmen in der Arena in den kommenden zehn Jahren mit 14 Millionen Euro fördern.

„Im Wesentlichen haben die Mitglieder gesagt, dass der Vorstand den Weg weitergehen soll. Das bedeutet, die Gespräche mit Stadt und Land dann zu finalisieren“, sagte Marien und fügte mit Blick auf den Verkauf an: „Wir wären dann Vollkostenmieter, der alles Geld, was er bekommen hat, über die Jahre wieder zurückführt.“ Nach OZ-Informationen soll der FC Hansa, unabhängig von seiner Ligazugehörigkeit, 700 000 Euro jährlich an die Stadt oder eine städtische Gesellschaft abführen.

Enttäuschung über Teilnehmerzahl

In Kürze soll eine Arbeitsgruppe gebildet werden, die den Verkauf vorbereitet und begleitet. Vorstand und Aufsichtsrat werden dort mit mindestens jeweils zwei Mitgliedern vertreten sein. Außerdem sollen in der Gruppe Vertreter des Mitgliederbeirats, der Fanszene sowie Rechtsanwälte, Steuerberater und Wirtschaftsprüfer mitarbeiten.

Enttäuscht zeigte sich Klubchef Marien von dem geringen Besuch der Veranstaltung, die auch auf die Corona-Pandemie zurückzuführen sei: „Wenn man über 17 000 Mitglieder hat, hätte man gerade bei so wichtigen Themen gerne eine größere Beteiligung.“

