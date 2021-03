Rostock/Uerdingen

Wer stürmt beim FC Hansa Rostock anstelle von John Verhoek? Mit dieser Frage beschäftigt sich Jens Härtel vor dem Duell mit dem KFC Uerdingen. Der 30 Jahre alte Niederländer war am Sonnabend im Spiel gegen Kaiserslautern (2:1) umgeknickt und steht am Dienstagabend (Anstoß 19 Uhr) gegen den KFC Uerdingen nicht zur Verfügung.

„Sein Fuß ist geröntgt worden. Es ist nichts gebrochen, wahrscheinlich eine Bändergeschichte“, informierte der Hansa-Coach am Montag über den Zustand seines torgefährlichsten Profis. Verhoeks Fuß sei noch geschwollen und schmerze. Aber der Stürmer brauche beim Gehen keine Stützen mehr, fügte Härtel hinzu.

Wie lange der mit acht Saisontreffern in dieser Saison erfolgreichste Torschütze fehlen wird, steht noch nicht fest. Man müsse von Tag zu Tag schauen, meinte Härtel. „Je nachdem, wann die Schwellung abklingt, kann es ein paar Tage oder ein, zwei Wochen dauern.“

Hansas Trainer ist zuversichtlich, dass sein Team den Ausfall seines Torjägers wegstecken und kompensieren wird. „Wir haben in der Saison schon bewiesen, dass wir das können“, erinnerte Härtel an das Heimspiel gegen Mannheim. Im Februar hatte Verhoek eine Sperre absitzen müssen. Gewonnen hatten die Rostocker auch ohne ihn.

Außerdem wird der Last-Minute-Sieg gegen Kaiserslautern Moral und Selbstbewusstsein gestärkt haben. Der Sieg bringt Rückenwind, macht schwere Beine vergessen und sorgt für eine schnellere Erholung, erklärt Jens Härtel. Die Belastung ist hoch. Der FCH absolviert gegen den KFC sein viertes Spiel binnen zehn Tagen.

Den Gegner beschäftigen vor dem Nachholspiel andere Probleme: Trainer Stefan Krämer beklagte unlängst die Defizite im Klub, der Gehälter der Spieler zuletzt nur unregelmäßig ausgezahlt hat. Das Geld des Klubs reiche nicht mal, um den Spielern Wasser zur Verfügung zu stellen, war zu lesen. KFC-Fans sammelten daraufhin 7500 Euro für die Mannschaft. Der Klub, der sich im Insolvenzverfahren befindet, versicherte dennoch, der wirtschaftliche Fortbestand und der Spielbetrieb bis zum Saisonende seien gesichert.

Dass die Unruhe dazu führe, dass sich die KFC-Spieler hängen lassen, glaubt Härtel nicht. Im Gegenteil: „Die haben extreme Not und das schweißt sie als Mannschaft zusammen.“ Jeder Uerdinger Profi müsse jetzt Argumente sammeln; entweder um sich für einen Vertrag bei einem anderen Verein zu empfehlen. Oder um beim KFC zu bleiben, wenn sich die Situation stabilisiere, argumentiert der Rostocker Cheftrainer, der seinem Team ein schwieriges Spiel voraussagt: „Die gehen ans Limit.“

Vielleicht so wie am vergangenen Wochenende, als der KFC beim Auswärtsspiel in Saarbrücken einen guten Eindruck hinterließ und ein 2:2 erkämpfte. Es wäre sogar mehr drin gewesen, wenn Muhammed Kiprite in der ersten Halbzeit einen Elfmeter versenkt hätte.

Härtel hatte schon am Wochenende gesagt, was für ihn zählt: „Es geht in dieser Phase weniger ums Schönspielen, sondern darum, Punkte zu machen.“

Beim Auswärtsspiel gegen Uerdingen, das in Lotte bei Osnabrück ausgetragen wird, ist Lukas Scherff nach Gelb-Sperre wieder eine Option. Fraglich ist der Einsatz von Nik Omladic. Der Slowene hatte am Sonnabend den Ausgleich erzielt, musste aber wegen muskulärer Probleme vorzeitig vom Platz. Fehlen wird abermals Julian Riedel.

Wer Verhoeks Platz in der Sturmspitze einnehmen wird, entscheidet Härtel am Spieltag. „Ich warte das Abschlusstraining ab und lasse die Eindrücke auf mich wirken.“ Neben Pascal Breier sind Lion Lauberbach und Philip Türpitz aussichtsreiche Kandidaten.

