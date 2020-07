Rostock

Der FC Hansa Rostock hat kurz nach dem verpatzten Saisonabschluss am vergangenen Wochenende die erste Personalentscheidung bekannt gegeben. Abwehrspieler Max Reinthaler hat sein in diesem Sommer auslaufendes Arbeitspapier um ein weiteres Jahr verlängert.

Für Sportvorstand Martin Pieckenhagen ist der Schritt eine logische Konsequenz. „Max hat eine gute Entwicklung genommen und ist trotz der anfänglich großen Konkurrenzsituation immer dran geblieben – das hat sich am Ende ausgezahlt. Wir freuen uns, dass wir mit ihm auch in die kommende Saison gehen werden und somit für Kontinuität in der Mannschaft sorgen.“

Lediglich zu Saisonbeginn fand sich der 25-Jährige nur selten in der Startformation. Mittlerweile gehört der Italiener zu den Stammkräften im Team von Jens Härtel. Der Südtiroler freut sich, an der Küste bleiben zu können. "Ich bin froh, noch ein weiteres Jahr an Bord der Kogge zu sein und schon voller Vorfreude auf die nächste Saison - vor allem auf die Spiele im Ostseestadion, die dann hoffentlich auch wieder mit unseren Fans stattfinden können.“

Der in Bozen ( Italien) geborene Südtiroler wechselte im Sommer 2018 von FC Augsburg II an die Küste und hat bislang insgesamt 26 Drittliga-Partien für den F.C. Hansa Rostock bestritten. Mit dem Traditionsklub verpasste er knapp die Relegation, landete wie schon in seinen ersten beiden Spielzeiten in der Endabrechnung auf dem sechsten Platz.

