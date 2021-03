Rostock/Essen

Aller guten Dinge sind drei. Und so wird das Auswärtsspiel des FC Hansa Rostock beim VfB Lübeck am Mittwochnachmittag (Anstoß 17 Uhr) wohl endlich über die Bühne gehen, nachdem es im Januar und im Februar zweimal wegen katastrophaler Platzverhältnisse im Stadion an der Lohmühle abgesagt worden war.

Die Mannschaft von Trainer Jens Härtel geht mit Optimismus an die Aufgabe beim Tabellenletzten. Sieben Siege und ein Unentschieden in Serie machen gute Laune. Und trotz hoher Belastung startet die Mannschaft mit Elan in die bevorstehenden zwei Wochen mit vier Spielen binnen 13 Tagen.

„Englische Wochen machen mir Spaß, weil es Schlag auf Schlag geht. Und weil wir unsere Serie fortsetzen können“, meint Nico Neidhart. „Bei uns herrscht Euphorie. Aber alle bleiben fokussiert, weil wir wissen, worum es geht“, berichtet der 26-jährige Profi.

Neidhart freut sich, dass er bei Hansa die bislang beste Saison seiner Karriere spielt. „Großen Anteil hat immer die Mannschaft, in der man spielt. Ich profitiere von allen anderen, denn alleine kann ich es nicht stemmen“, umschreibt der Mittelfeldspieler das Erfolgsrezept. In dieser Saison hat er noch kein einziges Spiel verpasst, vier Tore erzielt und sechs vorbereitet. Im Dezember verlängerte er seinen Vertrag beim FCH bis 2024. Wichtig sei für ihn immer auch das Umfeld. Für Nico Neidhart passt es an der Ostsee. „Ich fühle mich hier wohl. Mein Privatleben und die Stadt haben positiven Einfluss auf die Psyche.“ Neidhart lebt mit seiner Freundin, die in Rostock studiert, zusammen. Die beiden haben zwei Hunde, mit denen sie viel unterwegs sind.

Eine so erfolgreiche Serie wie mit dem Koggenklub war dem gebürtigen Flensburger in seiner Drittliga-Karriere bisher nicht gelungen. „Ich habe mit Lotte mal zehn Spiele in Folge gewonnen. Aber das war in der Regionalliga West“, erinnert er sich.

Genau in dieser Liga sorgt sein Vater seit Monaten für Furore. Christian Neidhart ist im vergangenen Jahr von Drittligist Meppen nach Essen in die 4. Liga gewechselt. Seitdem hat der Trainer Anteil an der Siegesserie der Rot-Weißen, die seit dem 1. Februar 2020 kein Spiel mehr verloren hatten. Der Lauf wurde erst am vergangenen Freitag gestoppt, als Neidhart seniors Team der Reserve von Fortuna Düsseldorf mit 0:3 unterlag. „Düsseldorf war einfach besser“, gestand Neidhart ohne Umschweife. „Wenn man eine solch fantastische Serie über 13 Monate hat, ist es immer der verkehrte Zeitpunkt für die erste Niederlage.“

Dennoch: Es ist gut möglich, dass Vater und Sohn am Saisonende Aufstiege bejubeln können. „Wir stehen eigentlich täglich in Kontakt“, verrät Nico. Es gehe aber nicht immer um Fußball. Doch wenn, dann sei es „schön, vom Vater zu hören, was ich gut gemacht habe und was noch besser geht.“ Ein Familienduell um den Aufstieg gibt es bei den Neidharts aber nicht. „Mögliche Aufstiege sind kein Gesprächsthema. Sie sind aber dennoch erstrebenswerte Ziele“, sagt Nico, der weiß, wie sehr sich in Rostock jeder nach der zweiten Liga sehnt.

Während Nico mit Hansa am Mittwoch den Höhenflug fortsetzten will, peilt sein Vater die nächste Pokal-Überraschung an. Seine Mannschaft empfängt im Viertelfinale Bayern-Bezwinger Holstein Kiel (18.30 Uhr). Mit Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen hat auch RWE bereits höherklassig spielende Teams aus dem Wettbewerb geworfen.

„Bevor ich mir den Pokal-Liveticker anschaue, konzentriere ich mich auf unser Spiel in Lübeck“, gilt Nico Neidharts Aufmerksamkeit dem Drittliga-Duell in Lübeck. Er will mit Hansa weiter marschieren. Die Lübecker möchten ihre Talfahrt stoppen. Sie haben von den zurückliegenden zehn Partien acht verloren. Der Rückstand zu einem Nichtabstiegsplatz ist auf sechs Punkte gewachsen.

Weil es sich noch um einen Spieltag aus der Hinrunde handelt, dürfen beide Mannschaften am Mittwoch nur jeweils drei Auswechslungen vornehmen.

Von Christian Lüsch