Schwerin

Das tat richtig weh. Mit einem in seiner Art und Deutlichkeit nicht zu erwartenden 0:3- (22:25, 21:25, 13:25) unterlag Volleyball-Rekordmeister SSC Palmberg Schwerin am Donnerstag dem Dresdner SC. Schmallippig und mit verschränkten Armen schaute Trainer Felix Kolsowski nach dem Debakel ins Leere. „Das darf uns nicht passieren“, sagte der 36-Jährige. Vor allem mit der Leistung im dritten Satz war er total unzufrieden war. „Insgesamt waren wir nicht konstant, viel zu nachlässig und haben zu viele Möglichkeiten ungenutzt gelassen“, ging der Coach mit seinem Team hart uns Gericht. Ein paar Meter abseits saß Lina Alsmeier und vergoss bittere Tränen der Enttäuschung.

Elf Tage nach dem umjubelten Triumph im DVV-Pokal agierten die Schwerinerinnen am vorletzten Bundesliga-Spieltag kraftlos. Von der Euphorie des jüngsten Erfolgs war nichts mehr zu sehen.

Den Schwerinerinnen war schon vor Beginn des Duells klar, dass sie entweder die Sächsinnen schlagen, oder am kommenden Sonntag beim Auswärtsduell gegen Allianz MTV Stuttgart erfolgreich sein müssen, um als Tabellendritter in die Playoffs zu starten, Von diesem Platz hatte der SC Potsdam die Mecklenburgerinnen am Mittwoch mit einem 3:0-Erfolg gegen Erfurt verdrängt. Während der bisherigen Saison hatte Koslowski immer wieder betont, dass er mit seiner Mannschaft mindestens Vorrunden-Dritter werden will.

Auch für das DSC-Team ging es in Schwerin noch um wertvolle Punkte, um sich für die Meisterrunde in eine gute Position zu bringen. Um Spitzenreiter Stuttgart vielleicht noch von der Tabellenspitze zu verdrängen, war ein Sieg Pflicht. „Ich bin verwundert, wie das Spiel gelaufen ist“, sagte DSC-Außenangreiferin Jennifer Janiska, die unter ihrem Mädchennamen Geerties früher mit dem SSC erfolgreich war. „Wir hatten einen Mission – und die haben wir erfüllt.“

Dabei sah es zu Beginn noch ganz gut aus für das Koslowski-Team, das im ersten Durchgang früh das Kommando übernahm. Nach drei Punkten in Folge und einer 7:4-Führung nahm Gäste-Coach Alexander Wailbl, der in der Nationalmannschaft Co-Trainer des Schweriners Koslowski ist, die erste Auszeit. Und wurde erhört: Acht Punkte in Folge musste der SSC schlucken, lag mit 10:14 hinten. Jetzt war richtig Feuer im Spiel, denn die Gastgeberinnen schlugen zurück und glichen nach einer vier-Punkte-Serie zum 14:14 aus. Bis zum 20:20 wechselten die Führungen – nichts für schwache Nerven. Die Gäste waren in der entscheidenden Phase präsenter und abgezockter. Den ersten Satzball wehrten die Mecklenburgerinnen noch ab. Der zweite saß.

Während beim DSC Janiska neun Punkte erkämpfte, blieb Haley Spelman, sonst eine der Top-Scorerinnen beim SSC mit nur einen Zähler weit unter ihren Möglichkeiten.

Und auch zu Beginn des zweiten Satzes gaben die Blau-Gelben einen Vorsprung wieder her. Das 6:2 war schnell wieder dahin. Vor allem bei den harten Angriffe von Maja Storck hatte die Abwehr große Schwierigkeiten. In einer Auszeit, der SSC lag 14:16 hinten, forderte Koslowski mehr Konzentration und Aggressivität. Der Coach war bedient, brachte Taylor Agost für Spelman und Femke Stoltenborg für Zuspielerin Denise Imoudu. Es wurde nicht viel besser. Ein bisschen Ergebniskosmetik, mehr war gegen die cleveren und fokussierten Elbstädterinnen mit dieser Leistung nicht drin.

„Wir haben aufgehört zu drücken. Das kannst du dir gegen so einen Gegner nicht erlauben“, schimpfte Koslowski, der stocksauer mit ansehen musste, wie das Duell im Debakel endete. Im dritten Satz ergab sich seine Mannschaft ihren Schicksal „Ich will hören, was die Spielerinnen dazu sagen“, meinte er nach der „großen Lektion“.

Zeit zur Auswertung und Aufarbeitung bleibt dem Coach kaum: am Sonnabend geht es gegen Stuttgart, den großen Titelanwärter. Wichtig sei vor allem, bis zum Beginn der Viertelfinals am kommenden Mittwoch „wieder klar im Kopf“ zu sein, betonte Felix Koslowski.

SSC Palmberg Schwerin: Szakmáry, Pogany, Alsmeier, Spelman, Barfield, Imoudu, Schölzel, Agost, Stoltenborg, Oude Luttikhuis.

Von Christian Lüsch